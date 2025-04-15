天文台：沙塵天氣漸緩解 速度視乎風力及大氣擴散條件

本港今日(15日)錄得33度高溫，為今年以來的最高紀錄，是有記錄以來四月份的第二高，亦是年內最早出現的酷熱天氣日子。此外，沙塵天氣亦繼續影響本港。天文台預計，沙塵天氣的情況會逐漸緩解，而緩解速度及能見度情況仍需視乎本地風力及大氣擴散條件。

天文台在「天氣隨筆」中表示，由於陽光普照、風勢較弱及天氣乾燥，日間氣溫容易上升。同時風勢較弱下亦不利懸浮粒子擴散，部分地區的能見度仍然較低，今早赤鱲角的能見度在6至7公里左右，但在下午已逐漸上升至10公里以上。而根據環保署數據，今日在各區錄得的可吸入懸浮粒子PM10比昨日略為下降，雖然數值仍有波動，但大部分時間已下降至200微克/立方米以下水平。



天文台表示，今早的衛星圖像顯示，南海東北部有一個氣溶膠光學厚度數值較高的區域。氣溶膠光學厚度表示懸浮粒子或大氣水汽濃度，數值較高的區域能見度會較低。同時，參考世界氣象組織的沙塵預報區域專業預報中心網站的預報，不同沙塵天氣電腦預報模式對未來一兩日廣東沿岸地區的塵粒濃度下降速度仍有分歧。

總的來說，沙塵天氣的情況會逐漸緩解，但南海東北部氣溶膠濃度較高的氣團會在未來一兩日於東至東南氣流的影響下靠近廣東沿岸，同時懸浮粒子亦會繼續沉降及稀釋，因此緩解速度及能見度情況仍需視乎本地風力及大氣擴散條件。

