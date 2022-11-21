天星小輪兩航線申請加價1倍 成人票價每程最貴8.4元

天星小輪向政府申請加價，兩條專營航線的加幅達一倍，每程票價分別提高1.8元至4.2元，其中假日成人上層票價由4.2元加至8.4元，平日成人下層票價由2.6元加至5.2元，月票由160元加至320元，並申請以長者2元優惠票價，取代現行的長者免費乘船優惠。就天星小輪對上一次加價是去年2月，運輸及物流局認為，新申請的加價幅度不低，需考慮公眾接受程度，並認為須從多方面持續改善其財政狀況，從而制定長遠及財務上可行的營運方案。

天星小輪表示，近年財務狀況每況愈下，2018年開始錄得虧損，疫情和鐵路網絡擴展亦影響客源，加上營運成本上升，去年虧蝕超過3700萬元，累計虧損已超越總資產，要依靠債務維持服務。政府初步分析，認同天星小輪的財政狀況嚴峻，急需調整票價改善財務，但公司提出的加幅不低，要考慮公眾接受程度等，作出適當平衡。

今年3月日均客量較2018年同期急降八成

根據政府最新文件顯示，天星小輪自2018年起錄得虧損，而單計去年共虧蝕超過3,700萬港元，累計虧損已超越其總資產。受疫情影響，天星小輪今年3月日均客量僅1.07萬人次，較2018年同期急降八成，雖然疫情放已寬，惟訪港旅客人數回復幅度及速度仍存變數；加上本地市民出行模式等轉變，預計天星小輪客量難以回復疫情前水平。

近年長者佔整體客量5%至10%

同時，文件提出多項加價理據，包括天星小輪是收費最相宜的過海公共交通工具，相比港鐵及專營巴士，現時由中環或灣仔往來尖沙咀，車費可相差六至七成；其次，天星小輪自1992年起向65歲以上長者提供免費搭船優惠，而近年長者佔整體客量5%至10%，雖然政府推出「2蚊乘車」優惠下，以發還碼頭租金和豁免船隻牌照費的形式，向天星小輪發還因長者優惠而少收的收入，每年約27萬元。惟扣除發還款額，天星小輪去年為提供長者免費渡輪服務而少收的收入約為260萬港元，佔其票務收入近一成。