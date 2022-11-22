天星小輪擬加價一倍 單程最貴8.4元 取消長者免費

天星小輪向政府申請加價，兩條專營航線(包括往來尖沙咀至中環或灣仔航線)票價升一倍，加價後假日成人介乎7.2至8.4元，平日成人5.2至6.4元，同時取消長者免費乘船優惠，改以計劃申請政府「2元優惠計劃」。天星小輪指累計虧損已超越其總資產。運輸及物流局認為，天星小輪提出的加幅不低，要考慮公眾接受程度等，作出適當平衡。

運輸及物流局向立法會遞交文件指，天星小輪要求提高兩條專營航線每程的票價1.8至4.2元，舉例目前成人平日最平2.6元可過海，未來將增至5.2元。天星小輪去年2月曾加價，但文件透露，天星小輪近年的財務狀況每況愈下，由2018年開始錄得虧損，疫情和鐵路網絡擴展亦影響乘客量，非票務收入主要包括租金收入和廣告收入，亦受整體經濟環境影響去年租金收入較2018年跌兩成，廣告收入跌半成，加上營運成本上升，2021年共虧蝕超過3,722萬元，累計虧損已超越其總資產，需依靠債務維持服務。