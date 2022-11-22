天星小輪擬加價一倍 單程最貴8.4元 取消長者免費

天星小輪向政府申請加價，兩條專營航線(包括往來尖沙咀至中環或灣仔航線)票價升一倍，加價後假日成人介乎7.2至8.4元，平日成人5.2至6.4元，同時取消長者免費乘船優惠，改以計劃申請政府「2元優惠計劃」。天星小輪指累計虧損已超越其總資產。運輸及物流局認為，天星小輪提出的加幅不低，要考慮公眾接受程度等，作出適當平衡。
運輸及物流局向立法會遞交文件指，天星小輪要求提高兩條專營航線每程的票價1.8至4.2元，舉例目前成人平日最平2.6元可過海，未來將增至5.2元。天星小輪去年2月曾加價，但文件透露，天星小輪近年的財務狀況每況愈下，由2018年開始錄得虧損，疫情和鐵路網絡擴展亦影響乘客量，非票務收入主要包括租金收入和廣告收入，亦受整體經濟環境影響去年租金收入較2018年跌兩成，廣告收入跌半成，加上營運成本上升，2021年共虧蝕超過3,722萬元，累計虧損已超越其總資產，需依靠債務維持服務。
另方面，天星小輪自1992年起向65歲或以上的長者提供免費渡輪服務。近年長者佔整體客量5%至10%，政府推出「2蚊乘車」優惠下，以發還碼頭租金和豁免船隻牌照費的形式，向天星小輪發還因長者優惠而少收的收入，每年約27萬元。扣除發還款額，天星小輪去年為提供長者免費渡輪服務而少收的收入約為260萬元。運輸及物流局認同天星小輪的財政狀況嚴峻，急須調整票價改善財務，但公司提出的加幅不低，要考慮公眾接受程度等，作出適當平衡。