天星小輪船長暈倒送院不治 遺孀：連續23日上班 通宵更中離世

天星小輪有船長不幸猝死。昨清晨5時許，一名47歲鍾姓男船長在渡輪上準備開船前，突然暈倒和抽搐，船上其他工友見狀馬上報警，惜送往伊利沙伯醫院搶救後返魂乏術。船長近20名親友事後趕往醫院認屍，其間神情哀慟，有家人透露死者生前身體健康，昨日正值通宵更、已連續23日上班。據了解，死者已婚並育有兩名分別就讀中學和小學的兒子。

遺孀要求交代 天星指輪更表沿用多時

死者太太指丈夫曾透露很疲累、有時會在車上睡著，形容死者工作辛苦，或因人手不足致工作過勞；又指丈夫工作勤力，希望天星「知道有一個這麼好的員工」，並給他們一個交代及體恤遺孤。天星小輪回覆本報查詢指，十分惋惜有員工當值時離世，調查如發現安排有不足之處會盡快改善，又指現有船隊輪更表沿用多時，絕大部分是每更8小時工作，餘下16小時休息，調更時亦最少會有12小時休息。天星小輪又指，一連5日例假可為員工提供離港消閒或探親之方便，員工普遍支持現有制度並要求保留，公司不時有內部討論是否需要修訂，未來將繼續與各員工溝通及檢視安排。警方將案件列作「工業意外」，早上偕同海事處人員登船調查。

小輪業職工會理事長范強接受本報查詢時解釋，船長工作一般以30日為一個循環，即連續工作25日後休息5日，每日分成三更。他表示，今次涉事的通宵更工作量一般較低，「返工揸一、兩轉船就收船……大部分情況(凌晨)都可以安心瞓覺」，至清晨約5時起床並檢查船隻機件、操作等，之後開多一、兩轉船，由早更員工接手後便可收工離船，「呢套制度行咗好多年。」范又指，入行約15年未聞類似意外，相信今次屬個別事件。