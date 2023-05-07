天星小輪船長猝死｜孫玉菡：部分行業更表或非常見　重申彈性安排須僱員同意

天星小輪日前有船長工作期間猝死，公眾關注天星小輪連續工作25日然後連休5日的更分安排。勞工及福利局局長孫玉菡今日(7日)回應指，《僱傭條例》雖列明僱員每7日可享最少1日休息日，但僱主與僱員之間如取得雙方同意，可落實較彈性安排，勞工處已提醒天星小輪所有安排必須符合《僱傭條例》、在得到僱員同意才可實行。

盼及早在工作間推廣健康概念

孫玉菡續說，部分行業的更表未必屬一般常見的安排，所以容許僱主與僱員之間商討，但強調大原則是僱主必須得到僱員同意，才可以訂立彈性更表。

被問到政府會否考慮將「過勞死」納入工傷意外，孫玉菡表示職安局曾就員工在工作間死亡個案進行研究，發現很多員工似乎不知道自己有慢性疾病，如高血壓或相當程度血管阻塞等。他稱，勞工處已與職安局推廣員工要多注意自己身體，並針對建築業和保安等較高危行業，通過為他們檢查身體，盼他們及早發現健康徵兆，並希望可及早在工作間推廣健康概念。