天星小輪船長猝死　船公司：輪更表沿用多時　員工普遍支持

天星小輪一名船長今日(3日)清晨猝死船上，其太太透露死者已連續23日上班，形容他工作辛苦、曾透露很疲勞，希望天星小輪可以給予一個交代。天星小輪回覆本報查詢表示，公司現有船隊輪更表已沿用多時，員工亦普遍支持現有制度並要求保留，公司會配合調查今次事件，安排如有不足之處會盡快改善。
一連5日例假方便員工離港
天星小輪指，公司和全體同事均對於有員工當值時離世，表示十分惋惜，會全力配合調查該員工的致命原因。天星小輪表示，現有輪更表絕大部分均是每更8小時工作、餘下16小時休息，而在調更日子亦會有最少12小時休息。現有一連5日例假的安排，可方便員工往內地或外地消閒、探親等。
工會：通宵更工作量較低
小輪業職工會理事長范強接受本報查詢時解釋，船長工作一般以30日為一個循環，即連續工作25日後休息5日，每日分成三更。他表示，今次涉事的通宵更工作量一般較低，「返工揸一、兩轉船就收船……大部分情況(凌晨)都可以安心瞓覺」，至清晨約5時起床並檢查船隻機件、操作等，之後開多一、兩轉船，由早更員工接手後便可收工離船，「呢套制度行咗好多年。」
天星小輪又指，內部雖不時有討論安排有否需要修訂，但員工普遍支持現有制度並要求保留，公司未來將繼續與各員工溝通及檢視安排。范強亦稱，入行約15年未聞類似意外，相信今次屬個別事件。