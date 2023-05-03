天星小輪船長猝死　船公司：輪更表沿用多時　員工普遍支持

天星小輪一名船長今日(3日)清晨猝死船上，其太太透露死者已連續23日上班，形容他工作辛苦、曾透露很疲勞，希望天星小輪可以給予一個交代。天星小輪回覆本報查詢表示，公司現有船隊輪更表已沿用多時，員工亦普遍支持現有制度並要求保留，公司會配合調查今次事件，安排如有不足之處會盡快改善。

一連5日例假方便員工離港

天星小輪指，公司和全體同事均對於有員工當值時離世，表示十分惋惜，會全力配合調查該員工的致命原因。天星小輪表示，現有輪更表絕大部分均是每更8小時工作、餘下16小時休息，而在調更日子亦會有最少12小時休息。現有一連5日例假的安排，可方便員工往內地或外地消閒、探親等。