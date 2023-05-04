天星小輪船長猝死 遺孀促請公司交代事故詳情

一名天星小輪船長連續工作23日，昨日在通宵工作期間突然暈倒不治。死者遺孀鍾太今早（4日）接受電台節目訪問時表示，丈夫曾經表達工作辛苦，身體亦出現不同程度的勞損，乘車時經常不夠三分鐘就會「瞌眼瞓」，亦曾向她表達希望改變工作制度，無奈公司政策已定，加上他是家庭的經濟支柱，只能接受公司安排。鍾太表孫，昨日了解到在救援過程中，因涉事船隻的跳板出現故障，一度阻礙救護人員到船上救援，情況不能接受，促請公司詳細交代事故詳情，亦要重新檢視工作制度。

船員普遍支持現行工作安排 工會未有接到任何投訴

小輪業職工會理事長范強表示，天星小輪的工作模式以30日為一個循環，每名船長需連續返25日，早更及中更各返10日，再工作5日通宵更，然後有5日連續休假，每日工作8小時，船員普遍支持現有制度，工會未有接到任何投訴。

范強指，公司曾諮詢員工，考慮把工作模式與其他渡輪公司看齊，改成「返5日休1日」，但大部分船員表示希望保留現有安排，又指在事故發生後，有工友聯絡工會，擔心公司改變工作安排，希望讓員工有選擇權。