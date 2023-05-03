天星小輪船長返通宵船上暈倒死亡　弟婦：大哥開工連踩23日（更新）

天星小輪發生工業意外！今日凌晨5時許，一名姓鍾47歲男船長在小輪上工作期間，突然暈倒，嘴部流血，在船艙下層被同事發現。工友轉述稱，事發時死者已經收拾物品準備開船，其間坐下飲水，但不久見他抹汗，隨後暈倒並有抽搐情況，連忙報警求助。

警方和救護員接報後趕到尖沙咀碼頭，將他急送往伊利沙伯醫院搶救，可惜終告不治。海事處及警員隨後登船調查事件，暫列作工業意外跟進。

死者遺下妻子與兩名在學兒子

據了解，死者與妻子育有兩名兒子，分別讀小學和中學。事後多名親友趕到醫院了解。死者弟婦向傳媒表示，死者在五兄弟姐妹中排最大，為家中經濟支柱。平日「無病無痛」，一兩日前曾聚會，因此家人均感到非常愕然，十分難過。家人認為猝死是累積疲累所致，弟婦指，天星小輪的船長是以30日為一個工作循環，「10日早、10日晏、5日通宵，之後才放5日例假，中間沒有休息日；今日（3日）係大哥連踩第23日。」