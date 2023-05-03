熱門搜尋:
C觀點 消費券2023 生活冷知識 深圳好去處 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 港股攻略 香港學校 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
本地
2023-05-03 15:42:00

天星小輪船長返通宵船上暈倒死亡　弟婦：大哥開工連踩23日（更新）

分享：
天星小輪船長船上暈後死亡，列工業意外。(資料圖片)

天星小輪船長船上暈後死亡，列工業意外。(資料圖片)

天星小輪發生工業意外！今日凌晨5時許，一名姓鍾47歲男船長在小輪上工作期間，突然暈倒，嘴部流血，船艙下層被同事發現工友轉述稱，事發時死者已經收拾物品準備開船，其間坐下飲水，但不久見他抹汗，隨後暈倒並有抽搐情況，連忙報警求助。

警方和救護員接報後趕到尖沙咀碼頭，將他急送往伊利沙伯醫院搶救，可惜終告不治。海事處及警員隨後登船調查事件，暫列作工業意外跟進。

死者遺下妻子與兩名在學兒子

據了解，死者與妻子育有兩名兒子，分別讀小學和中學。事後多名親友趕到醫院了解。死者弟婦向傳媒表示，死者在五兄弟姐妹中排最大，為家中經濟支柱。平日「無病無痛」，一兩日前曾聚會，因此家人均感到非常愕然，十分難過。家人認為猝死是累積疲累所致，弟婦指，天星小輪的船長是以30日為一個工作循環，「10日早、10日晏、5日通宵，之後才放5日例假，中間沒有休息日；今日（3日）係大哥連踩第23日。」

救護員接報到尖沙咀碼頭，將傷者急送伊利沙伯醫院搶救，惜證實不治。(資料圖片)

救護員接報到尖沙咀碼頭，將傷者急送伊利沙伯醫院搶救，惜證實不治。(資料圖片)

事發時正為開船前做準備

小輪業職工會理事長范強稱，工會已經得悉事件，正聯絡死者工友及親屬提供協助。據工會了解，死者入職天星小輪78年，由副船長升至船長，返通宵班，晚上11時開工，至翌日早上7時，中環灣仔兩條航線也會行駛，按每日公司的安排調動。事發時渡輪服務尚未開始，他正為開船前做準備，其間突然不適出事。

天星小輪分三更制

范強又指，天星小輪的員工（船長及船員）分三更制，每更8小時，以通宵更而言，員工於晚上開工，開一轉船，然後留船休息，至翌日早上6點左右起來檢查機件，再開一兩轉船便放工，「幾十年都係咁」。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受