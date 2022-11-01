天星小輪「人情味」攝影比賽作品揭曉 (圖輯)

為慶祝香港特別行政區成立25周年及迎接天星小輪邁向125周年，天星小輪首度舉辦「天星小輪『人、情、味』攝影比賽」，共有16位優勝者。天星小輪今日在中環天星碼頭舉行頒獎典禮，並邀請了運輸及物流局長林世雄、運輸署長羅淑佩、運輸、旅遊事務專員沈鳳君，以及物流局副秘書長黃佩玟，聯同天星小輪主席吳天海、董事盛智文，以及易志明主持頒獎典禮。

林世雄：將迎來旅遊業復蘇

攝影比賽共收到逾1,300幀參賽相片及60段短片。8位專業評判最後在2個組別各選出金﹑銀﹑銅獎及5個優異獎。運輸及物流局長林世雄表示，今次比賽有雙重意義，一方面是為慶祝香港特別行政區成立25周年，另一方面是慶祝天星小輪邁向125周年。他很高興看到天星小輪在秉承傳統之餘，一直追求進步，採用創新科技持續提升服務質素和推動環保。林世雄又說，特區政府期待與天星小輪在不同方面繼續攜手合作，相信隨着政府穩控疫情，以及放寬入境檢疫安排，香港將會迎來旅遊業的復蘇。

周卓賢籲政府盡快撤入境限制

天星小輪總經理周卓賢表示，天星小輪由以往是主要過海交通工具漸變為輔助交通工具，過去50年渡海交通發展蓬勃，先後開通3條汽車隧道及4條地鐵線，令渡輪客量流失。1971年海底隧道仍未開通，全年過海人次達2.4億，及至2021年渡輪整體客量已跌至1,300萬人次，當中天星小輪佔９６０萬人次，50年間過海渡輪客量銳減95%。在此期間，地鐵及巴士不斷開辟新線，把乘客從各區，尤其是偏遠新區，便捷舒適地跨海直接送達市中心。反觀碼頭反而愈搬愈遠，天星小輪早已被貶為非主流交通工具，不得不靠遊客養命。他呼籲特區政府盡快撤銷入境限制。