天橋圍網再拆5個尚存約50橋　狄志遠批圍網與旅遊氣氛不符｜am專題

港府大力推動「無處不旅遊」，但市面仍有約50條天橋設圍網，遺留社會動蕩痕跡。路政署回覆指，署方自2019年底在全港逾60條天橋加設臨時圍網，現已拆去11條；對比今年4月時僅拆去6條，即政府7個月內再拆卸5條天橋圍網。立法會議員狄志遠指，天橋圍網與港府推動盛事旅遊氣氛不符，建議全數拆卸。立法會議員陳學鋒指，核心幹道天橋圍網有保留需要，但可考慮加上LED燈增藝術性。
記者︰曾偉龍
2019年本港爆發社會事件，路政署自當年底於全港約60條行車或行人天橋加設臨時圍網，防止有人向附近道路拋擲雜物，影響公眾出行。政府今年4月時表示已拆卸當中6條天橋的圍網，路政署回覆《am730》表示，經與警務處協調及考慮各因素後，署方已為其中11條天橋拆卸臨時圍網，意味路政署在7個月內再拆走5條天橋的圍網。路政署續指，餘下約50條天橋仍設有臨時圍網，署方會持續與相關部門檢視有關措施的必要性，但該署未有透露拆卸或保留圍網的準則。
干諾道西告士打道圍網未拆
已拆卸圍網的11條天橋分別位於九龍城獅子山隧道公路、深水埗南昌街、觀塘東區海底隧道出入口、黃大仙鳳舞街、西貢公路、新西貢公路、青山公路荃灣段、皇珠路、龍富路以及十八鄉博愛交匯處。仍設有臨時圍網的天橋位於包括中西區干諾道西、灣仔告士打道、夏慤道、沙田獅子山隧道公路、紅磡暢運道及康莊道、粉嶺公路及吐露港公路等。記者到青山公路荃灣段視察，發現鄰近警察新界南總區總部及行動基地的天橋圍網近日已遭拆下，僅餘鐵架。
港鐵回覆指，基於鐵路安全考慮，經過風險評估並與相關政府部門商討及獲得其同意後，於2019年在41條在港鐵路軌範圍的行人天橋原有圍欄上，加高圍網作為保護措施，減低高空擲物的風險。對於港鐵有否拆去被加高的圍網，港鐵指，一直與相關政府部門保持溝通，如有需要會作適切跟進。
狄志遠指無實際需要
新思維立法會議員狄志遠表示，政府今年4月後拆走5條天橋的圍網，反映圍網沒有實際需要，批評拆卸進度緩慢。他指出，香港已沒有以天橋圍網防暴的需要，「係過份嘅安排……政府處理群眾集會已經謹慎好多，風險已有評估或者處理咗，唔會拆咗網就會有嘢發生」。
他又指，現時政府推動盛事旅遊，市區圍網處處與喜慶氣氛不符，反而有負面效果，拆走圍網則可展現寬鬆的社會氣氛，「外國人未必會習慣，點解香港有咁多網，呢個社會係咪好唔安全？」
陳學鋒倡圍網加LED燈增藝術性
民建聯副主席兼立法會交通事務委員會成員陳學鋒表示，2019年多區的主要幹道遭雜物堵塞，「紅磡隧道入口、入境事務大樓天橋、吐露港公路（被堵塞），仍然歷歷在目」，相信主要的核心幹道的天橋圍網有保留需要，其他天橋則應盡量寬鬆處理，「明白市民諗法，可以唔封就唔好封啦」，建議政府考慮在設計上落工夫，例如在圍網上加設LED燈效果，增添藝術性，「令市民舒服啲」。
崔定邦指圍網無礙旅客體驗
旅遊促進會總幹事崔定邦表示，天橋圍網的存廢與旅客訪港體驗影響不大，現時社會已穩定，但相信政府認為有保安需要，亦應以保安考慮為先。
已拆卸臨時圍網的天橋地點
九龍城獅子山隧道公路
深水埗南昌街
觀塘東區海底隧道出入口
黃大仙鳳舞街
西貢公路
新西貢公路
青山公路荃灣段
皇珠路
龍富路
十八鄉博愛交匯處
資料來源︰路政署
設臨時圍網的天橋地點
中西區︰干諾道西及夏慤道
葵青區︰青山公路葵涌段、興芳路、葵涌道及葵福路
離島區︰東涌東交匯處
北區︰粉嶺公路
沙田區︰獅子山隧道公路、石門交匯處、大埔公路沙田段、大老山公路及吐露港公路
大埔區︰粉嶺公路及吐露港公路
荃灣區︰德士古道北
屯門區︰屯門公路、震寰路及屯門至赤鱲角連接路
灣仔區︰告士打道、夏慤道及運盛街
油尖旺區︰暢運道及康莊道
元朗區︰青山公路元朗段
資料來源︰路政署