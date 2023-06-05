天氣續酷熱多區逾33度 市民荃灣行山疑中暑須送院

高空反氣旋正為華南帶來酷熱的天氣，昨午本港大部分地區氣溫上升至攝氏約33度，再有行山人士中暑。當局在上月中推出工作暑熱警告，勞工處上周五短時間內，三度發出及取消黃色工作暑熱警告，當中一次取消10分鐘後再發出，有工會批評安排兒戲。而一名66歲工人前日在黃色工作暑熱警告生效期間，在戶外維修時疑中暑暈倒後不治。工業傷亡權益會指，工作暑熱警告生效大半個月，勞工界普遍反映作用不大，促請當局盡快檢討有關制度。

香港昨日天氣持續酷熱，市區氣溫達32.7度，新界再高一兩度，上水、元朗逾34度，身處室外的市民幾近想凍飲一樽接一樽消暑降溫。一名約50歲男子昨午2時在荃灣元荃古道郊遊徑行山時，懷疑中暑不適。消防及政府飛行服務隊接報到場將男子送往東區尤德醫院診治，送院時仍有知覺。

隨後中天驟雨較多

天文台指，今早局部地區有雷暴，最低氣溫約27度。日間部分時間有陽光，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。一道廣闊低壓槽正為南海中南部帶來不穩定天氣。展望隨後兩三日大致多雲，驟雨較多。

勞工處於5月15日推出《預防工作時中暑指引》，及推出分三個級別的工作暑熱警告，提醒僱主為在酷熱天氣下或高溫環境中工作的僱員制定預防中暑措施。其中勞工處在上周五，三度發出及取消黃色工作暑熱警告，當日最先一個黃色工作暑熱警告於早上11時50分發出，至下午1時50分取消，但10分鐘後、即下午2時再度發出黃色工作暑熱警告，一小時後取消，相隔20分鐘後、即下午3時20分再度發出暑熱警告，至4時20分取消。建造業總工會理事長黃平日前指，短時間發出又取消之後再發，安排較兒戲。

工權會︰工作暑熱警告作用不大促檢討

勞工處前日(3日)下午發出「黃色工作暑熱警告」期間，一名66歲工人在中文大學新亞坊會友樓做維修工程，突然暈倒，懷疑中暑，工友發現後報警，其後送院不治。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文昨表示，具體死因要待解剖報告，但指過往工作期間暈倒不治個案，除非有明顯中暑病徵，否則不少個案都歸類為個人疾病引起；因中暑、過勞引發隱性疾病，較難判定為工傷，故難追討賠償。

蕭倩文又指，工作暑熱警告生效大半個月，勞工界普遍反映作用不大，僱主未必跟足，工人或因休息後要用個人時間完成工作，未能歇息，促請當局盡快檢討有關制度。