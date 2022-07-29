天氣酷熱提防中暑 搜救隊籲量力而為 勿跟風打卡

夏日戶外活動樂趣多，不過本港天氣連續多日酷熱，大家享受郊遊或水上樂時應量力而為，小心中暑，以免樂極生悲。由於天文台預料天氣持續酷熱，警方、消防等部門趁機提醒市民，熱夏進行戶外活動時應注意補充水分，避免獨自行山、亦勿跟風盲目去行高難度的打卡熱門地點。

行山意外一宗都嫌多，新界南總區衝鋒隊署理總督察賴文豪表示，今年短短7個月內，新界南區因戶外活動受傷需作拯救的案件已達224宗，其中一宗令人感到相當惋惜的意外，發生在上周六(23日)大暑。他指，當日一名60歲退休父親帶同14歲自閉兒到鳳凰山行山，行至西狗牙時，父親疑因天氣太熱，體力透支暈倒。由於兒子表達及認知能力不足未能求救，警方翌日接獲行山人士報警後才尋回兩人，父親最終不治。賴文豪表示，進行戶外活動時應量力而為，除了評估自己能力，如同行者需被照顧，最好找多個人幫忙，亦避免自己獨行。

另外，根據消防處數字，今年5月至7月21日，共接獲了188宗(臨時數字)攀山拯救事故，受傷及死亡人數分別為98人及4人，數字與去年同期相若。此外，消防處本月截止21日已收到了122宗中暑求助，除了陸上活動，處方提醒水上活動亦有機會中暑。處方指留意到水上活動事故有增加的跡象，2019年至2021年需協助的數字由90宗升至逾130宗，提醒市民不論進行陸上還是水上活動均要定時休息及補充水分。