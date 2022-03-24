天氣預告｜2021年平均氣溫破逾百年紀錄 料今年5至8個颱風襲港

香港無冬天！？天文台公布，2021年全年平均氣溫達攝氏24.6度，破逾百年以來的紀錄，全年熱夜和酷熱天氣日數亦創新紀錄；展望今年天氣，預計風季會在6月或之前開始，全年或有5至8個熱帶氣旋進入香港500公里範圍內。全年總雨量預計為正常至偏多，有機會受暴雨影響，天文台將加強氣候預報服務，下月起會每月發表未來一季預報，包括季度平均氣溫和總雨量的等級預報，讓市民可及早預備。

天文台指，2021年是香港自1884年有紀錄以來最溫暖的一年，全年平均氣溫達24.6度，其中3、5和9月的平均氣溫分別錄得22度、29度及29.7度，均是有紀錄以來該些月份最高。期內，全年熱夜(即當日最低氣溫為28度或以上)數目達61天，酷熱天氣(即當日最高氣溫達33度或以上)日數達54天，兩者均取代2020年的紀錄，創有紀錄以來新高。

近日香港受一股清勁至強風程度的偏東氣流影響，天文台預計未來一兩日廣東沿岸風勢頗大及有驟雨。九天天氣預報，本港今起至下周二均有雨，雨勢有時頗大。

今年氣溫預計較高 總雨量正常至偏多

天文台亦預計，受全球暖化和本地城市化影響，今年全年平均氣溫為正常至偏高的機會預計較高。全年總雨量預計亦正常至偏多，有機會受暴雨影響；本港風季有機會於6月或之前開始，10月或之後結束。全年或有5至8個熱帶氣旋進入香港500公里範圍內，屬正常至偏多，市民應為風雨季作好準備。

為讓市民及早掌握天氣變化，天文台指，會繼續加強各項服務，4月起每月發表未來3個月的季度預報，包括該季度平均氣溫和總雨量的等級預報；正研究就熱帶氣旋帶來的強風及長時間暴雨的共同影響，進一步加強預測和向市民發布相關信息。夏季開始，透過流動應用程式「我的天文台」推送通知，以及網站發布發提示，提醒公眾就酷熱天氣或熱夜的持續影響採取適當應對措施。

我的天文台App更個人化介面

「我的天文台」會推出新版本，採用更個人化設計的主頁介面，方便用戶隨時掌握降雨資訊及各區天氣。另外，天文台推出名為《輻射解碼》的互動電子書，深入淺出介紹輻射的種類、輻射的監測，以及核應急準備和應變等知識。今年的天文台開放日會繼續以網上形式舉行。