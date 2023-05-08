天氣驟變！今仍有雷暴 今年首發紅雨 雨量逾60毫米 美食市集險腰斬

本港多區昨近中午天氣轉差，維港海面一片朦朧。天文台昨午12時10分先發出黃色暴雨警告，又發出特別提示，指會有猛烈陣風吹襲，流浮山一度錄得每小時約100公里猛烈陣風。在市區，即使市民帶備雨傘，在强風下亦難免濕身，十分狼狽。至下午1時35分，改發今年首個紅色暴雨警告，持續約一小時再改發黃色暴雨警告，其後於下午3時15分取消。天文台高級科學主任李淑明表示，昨日多區下午的雨量一度超過40毫米，新界北部和大嶼山等地區更錄得超過60毫米雨量。

受與低壓槽相關的強雷雨帶影響，本港昨日多區有狂風雷暴，天文台更發出今年首個紅色暴雨警告，多區大雨連場，白天恍如黑夜，其中新界北部和大嶼山等地區更錄得超過60毫米雨量，期間政府接獲4宗塌樹報告，幸無傷亡。天氣惡劣下，不少戶外活動需要暫停，包括在沙田公園舉行的「開心香港」美食市集一度停開約2小時。天文台預料今日初時驟雨較為頻密及有雷暴，日間雨勢減弱，未來一、兩日天氣漸轉明朗，天氣清涼。

政府接4宗塌樹報告 另有招牌跌落

暴雨警告下，港九新界多處橫風橫雨，政府指，截至昨晚6時共接到4宗塌樹報告，幸無人命傷亡。其中，下午12時38分，大埔汀角路往大美督方向近鳳園路對出，一棵大樹疑不敵滂沱大雨及强風吹襲倒塌，部分行車線受阻，消防員及警員到場清理。下午約1時，大埔富亨邨亨昌樓對開亦有樹木倒塌，區議員何偉霖表示，已和工作人員清理壓在平台及對行人路較危險的塌樹。此外，下午2時許，一輛接載學童的旅遊巴駛至山頂白加道政務司長公館對開時，一棵10呎高的樹木倒塌，並橫亙兩條行車線。消防員其後到場，用電鋸等工具將樹椏鋸斷移回路邊。除了塌樹，北角書局街3號一個1.5米 x 0.6米的當舖招牌下午突然跌落，沒有途人受傷，警方列「高空墮物」處理。

受天氣惡劣影響，政府下午約1時宣布「開心香港」沙田美食市集，一度暫停開放；直至下午3時許，所有暴雨警告取消後，市集才重開，但人流大減，亦有商戶提早離場。在鰂魚涌公園一期舉行的港島總區應急防災嘉年華亦提前結束。昂坪纜車亦因天氣問題一度停駛，至下午5時42分才恢復纜車服務。

天文台預計今日初時驟雨會較頻密及有雷暴，其後雨勢逐漸減弱。隨後一、兩日轉為受偏東氣流影響，風勢較大，天氣稍涼，天色漸轉明朗。預計本周三起可以再見陽光，惟周末再有驟雨。李淑明提醒，進入夏季，受低壓槽影響，不時會下大雨，市民進行戶外活動要留意天氣預報。