天氣｜一號戒備信號生效　天文台：至少維持至明早6時 (更新)

【17:45更新】天文台指，按照現時預測，該熱帶低氣壓會在今晚(30日)至明早(31日)與本港維持超過250公里距離，與其相關的強風仍未普遍影響本港。一號戒備信號會至少維持至明早6時。
明日日間評估是否需要改發三號信號
天文台預料該熱帶低氣壓會在明日日間逐漸靠近廣東西部沿岸至珠江口一帶，並有可能稍為增強，表示會視乎其強度變化及本地的風力情況，在明日日間評估是否需要改發三號強風信號。市民請留意最新天氣消息。
周五周六有狂風驟雨及雷暴
【17:40更新】天文台發出一號戒備信號，表示有一熱帶氣旋，在香港約800公里內，可能影響本港。提醒市民在計劃活動時考慮天氣的轉變，並注意離岸海域可能有強風。
【15:30更新】天文台表示，位於南海中北部的廣闊低壓區在過去數小時繼續增強，並會在短期內發展成一熱帶低氣壓，天文台會在下午5時40分發出一號戒備信號。
天文台預料該熱帶低氣壓將於明日(31日)逐漸靠近廣東西部沿岸至珠江口一帶，明日及星期六(6月1日)該區會有狂風驟雨及雷暴，本港離岸及高地風勢會增強。市民請留意最新天氣預測。
天文台：南海低壓區繼續增強
【12:45更新】天文台指，在過去數小時，位於南海中北部的廣闊低壓區有所增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中。按照現時預測，該低壓區會在今日繼續增強，若發展成為一熱帶低氣壓，天文台會發出一號戒備信號。預料其將於明日(31日)逐漸靠近廣東西部沿岸至珠江口一帶，明日及周六(1日)該區會有狂風驟雨及雷暴，本港離岸及高地風勢會增強。市民請留意最新天氣預測。
【10:15更新】天文台發特別天氣提示，指一個廣闊低壓區已在南海中北部形成，但組織仍然鬆散。按照現時預測，該低壓區可能會在今日稍後進一步增強，若屆時發展成為一熱帶低氣壓，天文台會發出一號戒備信號。天文台預料其將於明日(31日)逐漸靠近廣東西部沿岸至珠江口一帶，明日及星期六(6月1日)該區會有驟雨、雷暴及狂風，本港離岸風勢會增強，提酕市民留意最新天氣預測。
今日大致多雲有幾陣驟雨 最高約30度
【08:03更新】強烈季候風信號現正生效。預料本港吹偏東強風，平均風速每小時超過40公里。陣風間中達烈風程度。天文台發出特別天氣報道，指位於南海中部的一道廣闊低壓槽正為該區帶來不穩定天氣。預料該低壓槽會在今明兩日逐漸靠近華南沿岸，並在明日(31日)及星期六(6月1日)為該區帶來驟雨及狂風雷暴。
天文台表示，一股達強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，一道廣闊低壓槽正為南海中部帶來驟雨及雷暴。本港地區今日天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨。日間部分時間天色明朗。最高氣溫約30度。吹和緩至清勁東風，初時離岸及高地吹強風。
天文台展望明日及星期六天氣不穩定，有驟雨及幾陣狂風雷暴。天文台指，偏東氣流會在今日繼續影響廣東沿岸。同時，一道廣闊低壓槽會為南海中部帶來驟雨及雷暴，而廣闊低壓槽上亦可能有低壓區形成。隨著廣闊低壓槽逐漸靠近華南沿岸，本周後期至下周初該區有驟雨及狂風雷暴。預料另一股偏東氣流會在下周初至中期影響廣東沿岸。此外，在上午8時，強烈熱帶風暴艾雲尼集結在大阪以南約770公里，預料向東北移動，時速約22公里，會在今明兩日橫過日本以南海域，並逐漸演變成溫帶氣旋。