天氣｜一號戒備信號生效　天文台：至少維持至明早6時 (更新)

【17:45更新】天文台指，按照現時預測，該熱帶低氣壓會在今晚(30日)至明早(31日)與本港維持超過250公里距離，與其相關的強風仍未普遍影響本港。一號戒備信號會至少維持至明早6時。

明日日間評估是否需要改發三號信號

天文台預料該熱帶低氣壓會在明日日間逐漸靠近廣東西部沿岸至珠江口一帶，並有可能稍為增強，表示會視乎其強度變化及本地的風力情況，在明日日間評估是否需要改發三號強風信號。市民請留意最新天氣消息。

周五周六有狂風驟雨及雷暴

【17:40更新】天文台發出一號戒備信號，表示有一熱帶氣旋，在香港約800公里內，可能影響本港。提醒市民在計劃活動時考慮天氣的轉變，並注意離岸海域可能有強風。

【15:30更新】天文台表示，位於南海中北部的廣闊低壓區在過去數小時繼續增強，並會在短期內發展成一熱帶低氣壓，天文台會在下午5時40分發出一號戒備信號。

天文台預料該熱帶低氣壓將於明日(31日)逐漸靠近廣東西部沿岸至珠江口一帶，明日及星期六(6月1日)該區會有狂風驟雨及雷暴，本港離岸及高地風勢會增強。市民請留意最新天氣預測。