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2024-06-20 17:00:00

天氣｜下午錄33度今年最熱　明「夏至」後一連3日酷熱達34度 (更新)

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周五起至周日一連3日天氣酷熱，氣溫高達34度。(資料圖片)

周五起至周日一連3日天氣酷熱，氣溫高達34度。(資料圖片)

【16:45更新】天文台指下午錄得最高氣溫33度，是今年以來的最高紀錄。此外，一股偏南氣流正為華南沿岸帶來聚雨。

酷熱天氣警告生效   今晚有雨最低28度

天文台預測本港地區今晚及明日天晴，今晚及明早局部地區有驟雨，最低氣溫約28度。明日日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。吹和緩南風。現時酷熱天氣警告生效。

【09:50更新】天文台發出酷熱天氣警告，預料今日本港天氣酷熱，提醒市民慎防中暑。此外，勞工處亦在上午9時50分發出黃色工作暑熱警告，表示部分工作環境下的熱壓力頗高，市民應採取適當的防暑措施。

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上午9時20分，本港各地區氣溫情況。(天文台網頁截圖)

上午9時20分，本港各地區氣溫情況。(天文台網頁截圖)

酷熱市區最高33度   下周有雨氣溫稍降至31度

【09:40更新】天文台表示，副熱帶高壓正為中國東南沿岸帶來炎熱的天氣，受該副熱帶高壓脊影響，本港未來兩三日廣東地區普遍晴朗及持續酷熱。根據天文台未來九天天氣預報，明日(21)夏至起至周日(23日)一連3日持續高溫，日間酷熱，氣溫介乎29至34度，市民應該注意補充水分。至於下周一(24日)起一連幾日有及雷氣溫稍降至31至32度。

本港地區今日(20日)天氣預測方面，部分時間有陽光，有幾陣驟雨。初時局部地區有雷暴。日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。吹和緩南風。天文台展望未來兩三日大致天晴，持續酷熱。下周初有幾陣驟雨。

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明日(21日)夏至起至周日(23日)一連3日持續高溫，氣溫介乎29至34度。(天文台網頁截圖)

明日(21日)夏至起至周日(23日)一連3日持續高溫，氣溫介乎29至34度。(天文台網頁截圖)

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