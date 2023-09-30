天氣｜中秋國慶後打風？小犬料下周四「升呢」至強颱風逼港 (更新)

【17:30更新】天文台指，在下午4時，熱帶風暴小犬集結在馬尼拉以東約1,080公里，預料向西北移動，時速約12公里，橫過菲律賓以東海域，預料小犬會在下周初至中期移向呂宋海峽至台灣一帶，隨後可能進入南海東北部，並有機會在下周後期為廣東沿岸帶來驟雨。

天文台露口風？「有 機會在下周後期為廣東沿岸帶來驟雨」

據天文台最新的預測路徑，小犬有可能在下周四(10月5日)進一步「升呢」為強颱風，其影響範疇預料涵蓋本港。不過，天文台預料另一股東北季候風會在下周中後期抵達華南，受該季候風影響，小犬隨後的路徑及強度存在變數。