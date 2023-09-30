天氣｜中秋國慶後打風？小犬料下周四「升呢」至強颱風逼港 (更新)

【17:30更新】天文台指，在下午4時，熱帶風暴小犬集結在馬尼拉以東約1,080公里，預料向西北移動，時速約12公里，橫過菲律賓以東海域，預料小犬會在下周初至中期移向呂宋海峽至台灣一帶，隨後可能進入南海東北部，並有機會在下周後期為廣東沿岸帶來驟雨。
天文台露口風？「有機會在下周後期為廣東沿岸帶來驟雨」
據天文台最新的預測路徑，小犬有可能在下周四(10月5日)進一步「升呢」為強颱風，其影響範疇預料涵蓋本港。不過，天文台預料另一股東北季候風會在下周中後期抵達華南，受該季候風影響，小犬隨後的路徑及強度存在變數。
天氣｜本港下周中轉吹東北風 小犬路徑仍存在變數
【09:46更新】本港在中秋國慶後有風打？天文台指，位於西北太平洋的熱帶氣旋小犬，會在下周初至中期移向呂宋至台灣一帶，但其後路徑及強度存在變數。在上午8時，熱帶風暴小犬集結在馬尼拉以東約1,180公里，預料向西北移動，時速約12公里，橫過菲律賓以東海域。
據天文台9天天氣預測顯示，本港一連6日天氣酷熱，之後數日就由東風轉吹北至東北風，到下周日(10月8日)吹東北風。按熱帶氣旋小犬目前的預測路徑，小犬有可能在下周中「升呢」為颱風，其影響範疇預料涵蓋本港。
天氣｜酷熱天氣警告生效 今最高約34度
至於本港今日天氣大致天晴，局部地區有驟雨，日間酷熱，最高氣溫約34度，現時酷熱天氣警告及黃色火災危險警告生效，天文台早上6時45分發出特別天氣提示，提醒市民高溫天氣切記要補充足夠水份。
天文台展望未來數日部分時間有陽光及酷熱，亦有一兩陣驟雨，周日早晚大致多雲。