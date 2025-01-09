天氣｜今年首個寒冷天氣警告生效　明早市區低見12度　新界高地或現結霜(更新)

【16:34更新】新增天文台發出今年首個寒冷天氣警告 天文台在今日(9日)下午4時20分發出今年首個寒冷天氣警告，並預測本港未來兩三日早上天氣持續寒冷，明早市區最低氣溫約在12度左右，新界部分地區及高地嚴寒，提醒市民應注意保暖，多穿禦寒衣物，並應保持室內空氣流通。 另外，天文台發出特別天氣提示，指一股強烈冬季季候風正逐漸影響華南，預料今晚(9日)本港氣溫顯著下降，未來兩三日(10日至12日)早上持續寒冷，市區氣溫在11、12度左右，新界部分地區及高地嚴寒，而且高地間中吹強風，風寒效應較明顯。周末期間由於天朗氣清，晚間輻射冷卻頗為顯著，新界內陸地區及高地有機會出現結霜現象。天文台提醒市民注意保暖，並多關顧長者及慢性病患者。

晚間氣溫顯著下降 日間最高氣溫約17度 另外，天文台預測本港地區今日大致天晴及乾燥。晚間氣溫顯著下降，明早寒冷，市區最低氣溫約12度，新界部分地區及高地嚴寒。日間最高氣溫約17度。吹和緩至清勁北至東北風，明日初時離岸及高地間中吹強風。 天文台展望週未期間早上持續寒冷，市區氣溫在11度左右，新界部分地區及高地嚴寒，大致天晴及乾燥，日夜溫差頗大。星期一早上仍然相當清京。下週初至中期氣溫回升。 【1月8日更新】天文台表示，一股偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，一道雲帶覆蓋南海北部及華南沿岸。本港地區今日天氣預測大致多雲。早上清涼。日間部分時間有陽光及乾燥，最高氣溫約20度。吹和緩至清勁東至東北風。

天文台展望明日稍後氣溫顯著下降。星期五及週末期間早上寒冷，市區氣溫在12度左右，新界部分地區嚴寒，大致天晴及乾燥，日夜溫差頗大。天文台指，一股偏東氣流會在今日繼續影響廣東沿岸。預料一股強烈冬季季候風會在明日抵達華南沿岸，本週後期及週末期間早上寒冷，該區天晴乾燥，內陸地區日夜溫差頗大。隨著該季候風被一股偏東氣流取代，下周初廣東沿岸氣溫稍為回升，而一股東北季候風會在下周中後期影響廣東。