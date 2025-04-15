天氣｜今年首個酷熱天氣警告 下午多區升至33度(更新)

天文台展望明日大致天晴及乾燥，初時能見度較低。本周後期漸轉潮濕，日間炎熱，亦有幾陣驟雨。天文台指，受非常乾燥的大陸氣流及沙塵天氣影響，加上風勢微弱，廣東地區今明兩日能見度仍然較低，日夜溫差頗大。預料一股偏南氣流會在隨後兩三日逐漸影響沿岸地區，該區天氣較為潮濕。而一道低壓槽會在本周後期至下周初為廣東帶來驟雨。

天文台：明日或轉吹偏東風料逐漸緩解沙塵天氣

天文台高級科學主任楊國仲在港台一個節目指出，4月出現如此強烈的東北季候風比較罕見，而對上一次香港經歷沙塵天氣是15年前。他指，今次看到沙塵由北向南擴展速度快，一日半就由中國北部吹到華南沿岸地區。楊國仲續指，近日本港天氣狀況較複雜，上周六(12日)因冷鋒橫過香港，而導致狂風雷暴，之後開始受強烈東北季候風影響，到周日(13日)天氣乾燥和有大風，相對濕度下跌至破紀錄的低位21%。他又稱，直到昨日(14日)風勢緩和，令空氣中的懸浮粒子較難擴散，而今日的風勢亦較弱，故能見度會低一點。他說，天文台最新預測，明天有機會轉吹偏東風，相信會逐漸緩解沙塵天氣，但要視乎本地風力和大氣擴散條件。