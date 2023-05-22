天氣｜今年首發酷熱天氣警告　下午部分地區高達33度或以上 (更新)

【14:35更新】新增下午本港部分地區高達33度或以上

天文台今日(22日)上午11時45分發出今年首個酷熱天氣警告，預料今日本港天氣酷熱，呼籲市民慎防中暑，又指在炎熱天氣下或高溫環境中工作的人士，應參照勞工處的預防工作時中暑指引，採取所需的防暑措施。

今晚有幾陣驟雨及狂風雷暴

天文台指，下午本港部分地區氣溫上升至33度或以上，另位於廣東北部的一道低壓槽正逐漸向南移動，預料與其相關的驟雨及雷暴會在今晚影響沿岸地區，預測本港地區下午天氣酷熱，部分時間有陽光；今晚大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，吹和緩南至西南風。

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天氣｜今日天氣炎熱部分時間有陽光 最高約32度

【08:56更新】天文台表示，一股偏南氣流正為廣東沿岸帶來炎熱的天氣。此外，位於華南北部的一道低壓槽正逐漸向南移動，預料會在今日稍後靠近沿岸地區。本港地區今日天氣預測天氣炎熱，部分時間有陽光，有幾陣驟雨。市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。晚上有幾陣雷暴。吹和緩南至西南風。展望明日初時驟雨較多及有幾陣雷暴。隨後數天驟雨逐漸減少，部分時間有陽光。