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2023-05-22 18:00:00

天氣｜今年首發酷熱天氣警告　下午錄33度今年最熱 (更新)

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天氣｜酷熱天氣警告生效　天文台料今最高約32度 (更新)

酷熱天氣警告生效，天文台料今最高約32度。(李睿哲攝)

【17:45更新】天文台在今早發出今年首個酷熱天氣警告，表示受偏南氣流影響，本港下午天氣酷熱，天文台錄得最高氣溫33.0度，是今年以來的最高紀錄；另與低壓槽相關的雷雨區正影響廣東內陸，並逐漸向南移動，預料會在今晚及明早影響沿岸地區。

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今晚有幾陣驟雨及狂風雷暴

【14:35更新】天文台今日(22日)上午11時45分發出今年首個酷熱天氣警告，預料今日本港天氣酷熱，呼籲市民慎防中暑，又指在炎熱天氣下或高溫環境中工作的人士，應參照勞工處的預防工作時中暑指引，採取所需的防暑措施。

天文台指，下午本港部分地區氣溫上升至33度或以上，另位於廣東北部的一道低壓槽正逐漸向南移動，預料與其相關的驟雨及雷暴會在今晚影響沿岸地區，預測本港地區下午天氣酷熱，部分時間有陽光；今晚大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，吹和緩南至西南風。

市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。晚上有幾陣雷暴。吹和緩南至西南風。展望明日初時驟雨較多及有幾陣雷暴。(香港天文台)

市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。晚上有幾陣雷暴。吹和緩南至西南風。展望明日初時驟雨較多及有幾陣雷暴。(香港天文台)

天氣｜今日天氣炎熱部分時間有陽光　最高約32度

【08:56更新】天文台表示，一股偏南氣流正為廣東沿岸帶來炎熱的天氣。此外，位於華南北部的一道低壓槽正逐漸向南移動，預料會在今日稍後靠近沿岸地區。本港地區今日天氣預測天氣炎熱，部分時間有陽光，有幾陣驟雨。市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。晚上有幾陣雷暴。吹和緩南至西南風。展望明日初時驟雨較多及有幾陣雷暴。隨後數天驟雨逐漸減少，部分時間有陽光。

天文台又指，一道低壓槽會在今晚至明早橫過廣東沿岸，為該區帶來雷雨。隨後的偏東氣流會在本周中後期影響廣東沿岸，同時一道廣闊低壓槽會為南海中部帶來不穩定天氣。

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