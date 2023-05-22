天氣｜今年首發酷熱天氣警告　下午錄33度今年最熱 (更新)

【17:45更新】天文台在今早發出今年首個酷熱天氣警告，表示受偏南氣流影響，本港下午天氣酷熱，天文台錄得最高氣溫33.0度，是今年以來的最高紀錄；另與低壓槽相關的雷雨區正影響廣東內陸，並逐漸向南移動，預料會在今晚及明早影響沿岸地區。

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今晚有幾陣驟雨及狂風雷暴

【14:35更新】天文台今日(22日)上午11時45分發出今年首個酷熱天氣警告，預料今日本港天氣酷熱，呼籲市民慎防中暑，又指在炎熱天氣下或高溫環境中工作的人士，應參照勞工處的預防工作時中暑指引，採取所需的防暑措施。

天文台指，下午本港部分地區氣溫上升至33度或以上，另位於廣東北部的一道低壓槽正逐漸向南移動，預料與其相關的驟雨及雷暴會在今晚影響沿岸地區，預測本港地區下午天氣酷熱，部分時間有陽光；今晚大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，吹和緩南至西南風。