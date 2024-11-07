天氣｜今早市區降至約22度　新界再低兩三度　天文台評估明日稍後需否發一號風球

紅色火災危險警告現正生效。天文台發出特別天氣提示，指根據現時預測，現時位於呂宋以東海域的熱帶氣旋「銀杏」會在今晚至明早進入本港800公里範圍，並採取偏西方向移動，橫過南海北部。天文台會視乎銀杏與珠江口的距離、其強度轉變、以及本地的風力變化，評估是否需要在明日稍後至星期六(9日)初時發出一號戒備信號。市民請留意天文台的最新天氣預測。

天文台表示，在上午8時，超強颱風銀杏集結在馬尼拉之東北偏北約500公里，預料向西移動，時速約12公里，移向呂宋海峽一帶。乾燥的東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。本港今早稍涼，市區氣溫降至22度左右，新界再低兩三度。本港地區今日天氣預測大致天晴及乾燥。早上稍涼，日間最高氣溫約27度。吹和緩至清勁東至東北風。