天氣｜今早錄得入秋以來最低氣溫紀錄22度　新界普遍再低一兩度

紅色火災危險警告和強烈季候風信號現正生效。天文台發出特別天氣提示，指根據現時預測，熱帶氣旋潭美會在今晚至明日早上進入本港800公里範圍，天文台屆時會發出一號戒備信號。預料潭美會向西移動並逐漸增強，大致移向海南島一帶。同時，一股東北季候風補充會在接近週末抵達華南。在潭美與東北季候風的共同影響下，星期五及週末期間華南沿岸風勢頗大，漸轉多雲及有幾陣驟雨。視乎潭美的動向及本地風力變化，天文台會評估是否需要改發三號強風信號。隨後潭美的移動路徑及強度存在變數，有機會在下周初於海南島附近徘徊。市民請留意天文台的最新天氣預測。

天文台表示，一股達強風程度的東北季候風正影響華南沿岸地區。本港今早天氣稍涼。截至上午6時，天文台錄得最低氣溫22度，是今年入秋以來的最低紀錄，而新界普遍再低一兩度。本港地區今日天氣預測大致天晴。早上天氣稍涼。日間非常乾燥，最高氣溫約29度。吹清勁北風，初時離岸及高地吹強風。

天文台展望星期五及週末期間風勢頗大，漸轉多雲及有幾陣驟雨，海有湧浪。天文台指，一股乾燥的東北季候風會在今日繼續影響華南，該區普遍晴朗，早晚顯著較涼，日夜溫差頗大。同時，熱帶氣旋潭美會橫過呂宋，隨後橫過南海中北部並逐漸增強，移向海南島一帶。而一股東北季候風補充會在接近週末抵達華南。