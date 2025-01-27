天氣｜今早錄10.7度入冬以來最凍　年廿九市區料低見11度(更新)

紅色火災危險警告及寒冷天氣警告現正生效。天文台指，一股強烈冬季季候風正為華南沿岸帶來寒冷及乾燥的天氣，今早各區氣溫普遍降至10度左右，截至上午6時，天文台錄得最低氣溫10.7度，是入冬以來的最低紀錄。本港地區今日天氣預測早晚寒冷。初時高地可能結冰。漸轉天晴及非常乾燥。日間最高氣溫約16度。吹清勁偏北風，初時離岸吹強風，高地間中吹烈風。

然而，天文台指，受一股東北季候風影響，下周初華南氣溫再度下降，下周一(2月3日)預料市區最低氣溫15度，周二(2月4日)市區最低氣溫低見13度。

衞生防護中心：寒冷天氣容易引起或加劇疾病

衞生防護中心表示，由於天氣寒冷，市民特別是長者和長期病患者應採取適當措施，保障健康。中心提醒市民，寒冷天氣容易引起或加劇疾病，長者、心臟或呼吸系統疾病患者和其他長期病患者應特別小心。部分長者可能因為行動不便以致身體產生及保存熱能的能力減低。長者如患有慢性疾病如高血壓、糖尿病或內分泌失調等，會令他們體弱及減慢新陳代謝率，因而減少製造熱能。慢性呼吸系統疾病或心臟病等長期病患者，亦會較易因氣溫驟降而令病情惡化。