天氣｜今早錄6.3度入冬以來最冷　天文台下調明日最低氣溫至7度　新界多處料僅4度 (更新)

【12:00更新】受強烈冬季季候風影響，本港今早(23日)天氣顯著寒冷。天文台指，今早錄得6.3度的低溫，為入冬以來最低氣溫。另外，天文台下調明日最低氣溫預料1度至7度，最高氣溫維持在12度。

打鼓嶺明早僅得2度

據天文台自動分區天氣預報，明早8時，本港多個地區普遍10度以下，新界多個地區只得4度至5度，上水、天水圍、元朗、八鄉及大埔等4度，屯門及馬鞍山5度，葵涌及將軍澳約6度，打鼓嶺僅得2度。

本港地區下午及今晚天氣預測嚴寒，多雲，初時有幾陣雨，高地有可能結冰。吹清勁北風，離岸及高地吹強調。展望明早持續嚴寒，高地有可能結冰，星期四(25日)及星期五(26日)早上仍然寒冷，日間天色較為明朗，周末期間早晚清涼。