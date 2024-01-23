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2024-01-23 12:15:00

天氣｜今早錄6.3度入冬以來最冷　天文台下調明日最低氣溫至7度　新界多處料僅4度 (更新)

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天氣｜今早錄6.3度入冬以來最冷　天文台下調明日最低氣溫至7度　新界多處料僅4度 (更新)

天氣｜天文台下調明日最低氣溫至7度，新界多處料僅4度。(林俊源攝)

【12:00更新】受強烈冬季季候風影響，本港今早(23日)天氣顯著寒冷。天文台指，今早錄得6.3度的低溫，為入冬以來最低氣溫。另外，天文台下調明日最低氣溫預料1度至7度，最高氣溫維持在12度。

打鼓嶺明早僅得2度

據天文台自動分區天氣預報，明早8時，本港多個地區普遍10度以下，新界多個地區只得4度至5度，上水、天水圍、元朗、八鄉及大埔等4度，屯門及馬鞍山5度，葵涌及將軍澳約6度，打鼓嶺僅得2度。

本港地區下午及今晚天氣預測嚴寒，多雲，初時有幾陣雨，高地有可能結冰。吹清勁北風，離岸及高地吹強調。展望明早持續嚴寒，高地有可能結冰，星期四(25日)及星期五(26日)早上仍然寒冷，日間天色較為明朗，周末期間早晚清涼。

天文台料明早新界地區普遍氣溫約4至5度。(天文台網頁截圖)

天文台料明早新界地區普遍氣溫約4至5度。(天文台網頁截圖)

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天氣｜大帽山一度低見-2.4度　九龍城最低4.8度　大帽山道全線封閉

【08:01更新】強烈季候信號及寒冷天氣警告現正生效。天文台表示，受強烈冬季季候風及廣闊雲雨帶影響，本港今早天氣嚴寒，市區氣溫下降至6度左右，新界再低兩三度，高地氣溫顯著較低，並可能會結冰。天文台今早上一度錄得大帽山跌至-2.4度，市區方面，天文台總部氣溫下降至6.3度，跑馬地6.8度，荃灣城門谷錄得5.5度，深水埗5.3度、九龍城更只有4.8度。

運輸署在凌晨宣布，因寒冷天氣，大帽山道來回方向全線封閉。警方鑑於天氣持續寒冷，為防市民上山觀賞結霜，造成危險，封鎖上山路段，不准車輛駛入。消防處呼籲市民大眾在嚴寒天氣下，進行戶外活動前應審慎評估自身能力，切勿貿然登山，注意自身安全最重要。

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天文台下調明日最低市區氣溫1度至7度。(天文台網頁截圖)

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保暖方法｜膝蓋、腳底等6大部位唔凍得（am730製圖） 保暖方法｜膝蓋、腳底等6大部位唔凍得（am730製圖） 保暖方法｜膝蓋、腳底等6大部位唔凍得（am730製圖） 保暖方法｜膝蓋、腳底等6大部位唔凍得（am730製圖） 保暖方法｜膝蓋、腳底等6大部位唔凍得（am730製圖） 保暖方法｜膝蓋、腳底等6大部位唔凍得（am730製圖） 保暖方法｜膝蓋、腳底等6大部位唔凍得（am730製圖）
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