天氣｜今明或達到35度極端酷熱　長者協會指送院個案一周內增逾20%

天文台今日下午錄得最高34.4度，再破今年最熱紀錄，上水最高更達到36.3度。天文台預計今明兩日有機會達到極端酷熱程度，即是會錄得35度或以上。長者安居協會指送院個案在一星期間增加超過20%，呼籲長者如有中暑等不適，應立刻按「一線通平安鐘」求助或求醫。
天文台和長者安居協會今日舉行聯合記者會，提醒市民為夏天酷熱天氣做好準備。天文台署理助理台長鄭元中提及，酷熱天氣警告自本月20日發出至今已超過7日，本港天氣持續酷熱，受副熱帶高壓脊影響，今明兩日華南地區包括香港的高溫天氣持續，有機會達到極端酷熱的程度。
鄭元中指當酷熱天氣警告生效時，如本港氣溫普遍會達到極端酷熱程度，或遇上持續數天的高溫天氣，天文台會發出特別天氣提示，並透過「我的天文台」流動應用程式推送通知提醒公眾採取相應的預防措施。
長者求助個案上升
長者安居協會行政總裁王虹虹指出，近日天氣持續酷熱，協會近日接獲的長者求助個案上升，送院個案在一星期間亦增加超過20%。她指長者屬於較易中暑的群組之一，其中居住在較擠迫及沒有冷風設施住所的長者、有長期病患的長者、以及獨居長者或雙老家庭，皆屬高風險一族。協會呼籲長者及其家人在酷熱天氣下應提高警惕，預防中暑。鑑於極端天氣愈加頻繁，提醒公眾多主動關心身邊長者，提醒長者留意天氣情況，做好防範措施。