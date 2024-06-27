天氣｜今明或達到35度極端酷熱　長者協會指送院個案一周內增逾20%

天文台今日下午錄得最高34.4度，再破今年最熱紀錄，上水最高更達到36.3度。天文台預計今明兩日有機會達到極端酷熱程度，即是會錄得35度或以上。長者安居協會指送院個案在一星期間增加超過20%，呼籲長者如有中暑等不適，應立刻按「一線通平安鐘」求助或求醫。

天文台和長者安居協會今日舉行聯合記者會，提醒市民為夏天酷熱天氣做好準備。天文台署理助理台長鄭元中提及，酷熱天氣警告自本月20日發出至今已超過7日，本港天氣持續酷熱，受副熱帶高壓脊影響，今明兩日華南地區包括香港的高溫天氣持續，有機會達到極端酷熱的程度。