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2024-12-11 10:29:00

天氣｜今晚起氣溫下降　周日料13度新界寒冷　冷空氣入市區視乎2因素

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本港今晚起氣溫下降，周日預料跌至13度，或破今年入冬以來的最低溫度紀錄。(資料圖片/蘇文傑攝)

本港今晚起氣溫下降，周日預料跌至13度，或破今年入冬以來的最低溫度紀錄。(資料圖片/蘇文傑攝)

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一股東北季侯風將於今晚(12日)抵達沿岸華南地區，天文台預料本港天氣將開始下降。今日天氣預測部分時間有陽光，日間溫暖，市區最高氣溫約25度，最低約19度，吹和緩東至東北風，晚上轉吹北風，離岸風勢清勁，天氣稍涼。

電腦模式氣溫預報可見目前位於華中一帶的冷空氣會在週末期間擴展至華南。(天文台網圖) 最低溫度概率預報圖顯示未來數日氣溫下跌趨勢明顯，但下週初最低氣溫數值仍有不確定性。(天文台網圖)

周末或破入冬以來最低紀錄

天文台展望明日(12日)市區最低氣溫可降至17度，隨後幾日氣溫將逐步下降，周五(13日)預測為16度，周六(14日)進一步降至14度，周日更低見13度。根據最新《天氣隨筆》，預計東北季候風將於周末早晚帶來清涼天氣，可能打破今年入冬以來的最低溫度紀錄，新界氣溫會比市區低兩三度，達寒冷水平。

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冷空氣入市區需「翻山」「降雨」

不過天文台指出，這次降溫幅度及市區最低氣溫仍存在不確定性，冷空氣能否抵達市區受多種因素影響，包括是否能翻越大帽山和獅子山等屏障。過去曾有淺薄冷空氣被山脈阻隔，停留在新界。此外，降溫幅度還受冷空氣厚度和地形影響，降雨也是關鍵因素，即使微雨也會顯著影響降溫。根據目前評估，此次冷空氣過程降雨機會不大，但個別電腦預報模式預測香港附近可能有輕微降雨。

隨著東北季候風預測將於下周中期逐步緩和，華南地區將漸轉天晴乾燥，日間氣溫回升至最低16度或17度。

本港今晚起氣溫下降，周日預料跌至13度，或破今年入冬以來的最低溫度紀錄。(天文台網圖) 電腦模式星期日(15日)的日降雨量預測。(天文台網圖)
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