天氣｜今晚起氣溫下降　周日料13度新界寒冷　冷空氣入市區視乎2因素

冷空氣入市區需「翻山」「降雨」

不過天文台指出，這次降溫幅度及市區最低氣溫仍存在不確定性，冷空氣能否抵達市區受多種因素影響，包括是否能翻越大帽山和獅子山等屏障。過去曾有淺薄冷空氣被山脈阻隔，停留在新界。此外，降溫幅度還受冷空氣厚度和地形影響，降雨也是關鍵因素，即使微雨也會顯著影響降溫。根據目前評估，此次冷空氣過程降雨機會不大，但個別電腦預報模式預測香港附近可能有輕微降雨。

隨著東北季候風預測將於下周中期逐步緩和，華南地區將漸轉天晴乾燥，日間氣溫回升至最低16度或17度。