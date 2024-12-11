天氣｜今晚起氣溫下降　周日料13度新界寒冷　冷空氣入市區視乎2因素

一股東北季侯風將於今晚(12日)抵達沿岸華南地區，天文台預料本港天氣將開始下降。今日天氣預測部分時間有陽光，日間溫暖，市區最高氣溫約25度，最低約19度，吹和緩的東至東北風，晚上轉吹北風，離岸風勢清勁，天氣稍涼。
周末或破入冬以來最低紀錄
天文台展望明日(12日)市區最低氣溫可降至17度，隨後幾日氣溫將逐步下降，周五(13日)預測為16度，周六(14日)進一步降至14度，周日更低見13度。根據最新《天氣隨筆》，預計東北季候風將於周末早晚帶來清涼天氣，可能打破今年入冬以來的最低溫度紀錄，新界氣溫會比市區低兩三度，達寒冷水平。
冷空氣入市區需「翻山」「降雨」
不過天文台指出，這次降溫幅度及市區最低氣溫仍存在不確定性，冷空氣能否抵達市區受多種因素影響，包括是否能翻越大帽山和獅子山等屏障。過去曾有淺薄冷空氣被山脈阻隔，停留在新界。此外，降溫幅度還受冷空氣厚度和地形影響，降雨也是關鍵因素，即使微雨也會顯著影響降溫。根據目前評估，此次冷空氣過程降雨機會不大，但個別電腦預報模式預測香港附近可能有輕微降雨。
隨著東北季候風預測將於下周中期逐步緩和，華南地區將漸轉天晴乾燥，日間氣溫回升至最低16度或17度。