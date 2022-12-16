天氣｜今晚風勢增強明日再轉冷　天文台調低周日氣溫至8度 (更新)

【11:50更新】天文台更新天氣預告，指一股強烈冬季季候風會在今晚抵達沿岸地區，同時一道廣闊雲帶正為廣東帶來有雨的天氣，預料本港風勢增強，氣溫開始逐步下降，明日顯著轉冷，高地及離岸風勢達烈風程度，周日(18日)及下周一(19日)市區氣溫降至約8至9度，新界再低幾度，風勢仍然頗大，天晴及非常乾燥。

天文台：稍後發寒冷天氣警告

天文台署理高級科學主任林學賢表示，今天(16日)稍後將發出寒冷天氣警告，又指過去一周的天氣預報圖，均穩定預測一股冷空氣將於周末抵達香港，山上或較高的地方，風力將達至強風甚至烈風程度，呼籲行山人士小心。

單車節周日舉行 主辦方籲選手帶齊保暖裝備

另外，香港單車節將於周日舉行，主辦單位旅發局說由於當日天氣寒冷、風勢頗大，活動開始前會測量風速，決定是否需要改動路線，如有更改，會在現場廣播及設有指示，沿途救護站會提供保溫毯等物品，建議帶齊足夠保暖裝備。