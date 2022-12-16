天氣｜今晚風勢增強明日再轉冷　天文台調低周日氣溫至8度 (更新)

【11:50更新】天文台更新天氣預告，指一股強烈冬季季候風會在今晚抵達沿岸地區，同時一道廣闊雲帶正為廣東帶來有雨的天氣，預料本港風勢增強，氣溫開始逐步下降，明日顯著轉冷，高地及離岸風勢達烈風程度，周日(18日)及下周一(19日)市區氣溫降至約8至9度，新界再低幾度，風勢仍然頗大，天晴及非常乾燥。
天文台：稍後發寒冷天氣警告
天文台署理高級科學主任林學賢表示，今天(16日)稍後將發出寒冷天氣警告，又指過去一周的天氣預報圖，均穩定預測一股冷空氣將於周末抵達香港，山上或較高的地方，風力將達至強風甚至烈風程度，呼籲行山人士小心。
單車節周日舉行 主辦方籲選手帶齊保暖裝備
另外，香港單車節將於周日舉行，主辦單位旅發局說由於當日天氣寒冷、風勢頗大，活動開始前會測量風速，決定是否需要改動路線，如有更改，會在現場廣播及設有指示，沿途救護站會提供保溫毯等物品，建議帶齊足夠保暖裝備。
天氣｜今日密雲有幾陣雨 日間氣溫徘徊約17度
【08:48更新】天文台表示，華中的氣壓正在上升，預料一股強烈冬季季候風會在今晚抵達廣東沿岸地區。同時，一道廣闊雲帶正為廣東帶來有雨的天氣。本港地區今日天氣預測密雲，有幾陣雨，天氣清涼。日間氣溫徘徊在17度左右。吹和緩北至東北風。晚上北風增強，市區氣溫下降至14度左右，新界再低兩三度。今日的最高紫外線指數大約是3，強度屬於中等。展望周末期間天氣顯著轉冷，風勢頗大，漸轉天晴。星期日及星期一市區氣溫降至9度左右，新界再低幾度。
天文台又指，一道廣闊雲帶會在今日為廣東沿岸帶來有雨的天氣。而一股強烈冬季季候風會在今晚抵達沿岸地區，氣溫逐步下降。周末至下周初廣東天氣寒冷，風勢頗大，天色好轉。受季候風補充影響，下周中後期廣東沿岸早晚仍然相當清涼。