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2024-05-30 12:50:00

天氣｜低壓區今日續增強　天文台：若發展成熱帶低氣壓會發出1號戒備信號 (更新)

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今日大致多雲有幾陣驟雨，最高約30度。(資料圖片)

今日大致多雲有幾陣驟雨，最高約30度。(資料圖片)

【12:45更新】天文台指，在過去數小時，位於南海中北部的廣闊低壓區有所增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中。按照現時預測，該低壓區會在今日繼續增強，若發展成為一熱帶低氣壓，天文台會發出一號戒備信號。預料其將於明日(31日)逐漸靠近廣東西部沿岸至珠江口一帶，明日及周六(1日)該區會有狂風驟雨及雷暴，本港離岸及高地風勢會增強。市民請留意最新天氣預測。

本港地區今日天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨。日間部分時間天色明朗。最高氣溫約30度。(香港天文台)

本港地區今日天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨。日間部分時間天色明朗。最高氣溫約30度。(香港天文台)

【10:15更新】天文台發特別天氣提示，指一個廣闊低壓區已在南海中北部形成，但組織仍然鬆散。按照現時預測，該低壓區可能會在今日稍後進一步增強，若屆時發展成為一熱帶低氣壓，天文台會發出一號戒備信號。天文台預料其將於明日(31日)逐漸靠近廣東西部沿岸至珠江口一帶，明日及星期六(6月1日)該區會有驟雨、雷暴及狂風，本港離岸風勢會增強，提酕市民留意最新天氣預測。

今日大致多雲有幾陣驟雨　最高約30度

【08:03更新】強烈季候風信號現正生效。預料本港吹偏東強風，平均風速每小時超過40公里。陣風間中達烈風程度。天文台發出特別天氣報道，指位於南海中部的一道廣闊低壓槽正為該區帶來不穩定天氣。預料該低壓槽會在今明兩日逐漸靠近華南沿岸，並在明日(31)及星期六(61)為該區帶來驟雨及狂風雷暴。

天文台表示，一股達強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，一道廣闊低壓槽正為南海中部帶來驟雨及雷暴。本港地區今日天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨。日間部分時間天色明朗。最高氣溫約30度。吹和緩至清勁東風，初時離岸及高地吹強風。

天文台展望明日及星期六天氣不穩定，有驟雨及幾陣狂風雷暴。(香港天文台)

天文台展望明日及星期六天氣不穩定，有驟雨及幾陣狂風雷暴。(香港天文台)

天文台展望明日及星期六天氣不穩定，有驟雨及幾陣狂風雷暴。天文台指，偏東氣流會在今日繼續影響廣東沿岸。同時，一道廣闊低壓槽會為南海中部帶來驟雨及雷暴，而廣闊低壓槽上亦可能有低壓區形成。隨著廣闊低壓槽逐漸靠近華南沿岸，本周後期至下周初該區有驟雨及狂風雷暴。預料另一股偏東氣流會在下周初至中期影響廣東沿岸。此外，在上午8時，強烈熱帶風暴艾雲尼集結在大阪以南約770公里，預料向東北移動，時速約22公里，會在今明兩日橫過日本以南海域，並逐漸演變成溫帶氣旋。

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