天氣｜冷鋒下午抵達雨勢頻密　晚上急降5度至22度 (更新)

【12:10更新】 天文台發出特別天氣提示 ，指 位於廣東西部的強雷雨帶正逐漸東移。同時，一道冷鋒正橫過廣東內陸，並會在下午抵達沿岸地區。受隨後的較涼空氣影響，預料雷雨帶會逐漸減弱。本港今日會有幾陣驟雨，下午雨勢較為頻密，局部地區有雷暴，漸轉吹北至東北風，晚上天氣稍涼，提醒市民留意天氣變化。

天氣｜明日 早晚稍涼 氣溫降至約 21 度

【09:01更新】本港天氣將會稍為轉涼。天文台指，位於華南北部的一道冷鋒正逐漸南移，預料會在今日稍後橫過沿岸地區，同時與熱帶風暴三巴相關的外圍雨帶正影響廣東西部，在今早(20日)8時，三巴集結在海口之西北約160公里，預料移動緩慢，並會在今明兩日在北部灣一帶徘徊，隨後逐漸減弱。

天文台預期周末期間廣東沿岸風勢較大，早晚稍涼，隨著高空反氣旋增強，下周初至中期華南沿岸天色大致晴朗，日夜溫差較大。天文台預測本港地區今日天氣大致多雲，有幾陣聚雨。最高氣溫約27度。吹和緩至清勁偏東風，稍後轉吹北至東北風，晚上稍涼，氣溫降至最低約22度。

天文台展望本港周末期間風勢較大，早晚稍涼，最低氣溫降至約21度。星期日及重陽節天色逐漸好轉，日間乾燥。