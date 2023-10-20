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本地
2023-10-20 12:18:00

天氣｜冷鋒下午抵達雨勢頻密　晚上急降5度至22度 (更新)

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天文台指一道冷鋒南移，預測本港今日多雲有雨，晚上氣溫降至約22度。(資料圖片)

天文台指一道冷鋒南移，預測本港今日多雲有雨，晚上氣溫降至約22度。(資料圖片)

【12:10更新】天文台發出特別天氣提示，指位於廣東西部的強雷雨帶正逐漸東移。同時，一道冷鋒正橫過廣東內陸，並會在下午抵達沿岸地區。受隨後的較涼空氣影響，預料雷雨帶會逐漸減弱。本港今日會有幾陣驟雨，下午雨勢較為頻密，局部地區有雷暴，漸轉吹北至東北風，晚上天氣稍涼，提醒市民留意天氣變化。

天文台預料本港今日最高氣溫約27度，晚上稍涼，氣溫降至最低約22度，展望周末期間風勢較大，早晚稍涼，最低氣溫降至約21度左右。重陽節天色逐漸好轉，日間乾燥。

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早上8時40分，本港各區氣溫情況。(天文台網頁) 熱帶風暴三巴集結在海口之西北約160公里，預料今明兩日在北部灣一帶徘徊，隨後逐漸減弱。(資料圖片)

天氣｜明日早晚稍涼   氣溫降至約21

【09:01更新】本港天氣將會稍為轉涼。天文台指，位於華南北部的一道冷鋒正逐漸南移，預料會在今日稍後橫過沿岸地區，同時與熱帶風暴三巴相關的外圍雨帶正影響廣東西部，在今早(20日)8時，三巴集結在海口之西北約160公里，預料移動緩慢，並會在今明兩日在北部灣一帶徘徊，隨後逐漸減弱。

天文台預期周末期間廣東沿岸風勢較大，早晚稍涼，隨著高空反氣旋增強，下周初至中期華南沿岸天色大致晴朗，日夜溫差較大。天文台預測本港地區今日天氣大致多雲，有幾陣聚雨。最高氣溫約27度。吹和緩至清勁偏東風，稍後轉吹北至東北風，晚上稍涼，氣溫降至最低約22度。

天文台展望本港周末期間風勢較大，早晚稍涼，最低氣溫降至約21度。星期日及重陽節天色逐漸好轉，日間乾燥。

天文台展望本港周末期間風勢較大，早晚稍涼，最低氣溫降至約21度。(天文台網頁)

天文台展望本港周末期間風勢較大，早晚稍涼，最低氣溫降至約21度。(天文台網頁)

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