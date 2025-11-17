天氣｜冷鋒今晚午夜前後抵達　明日降至最低約15度(更新)

【12:05更新】天文台發出特別天氣提示，一道冷鋒會在今晚午夜前後橫過廣東沿岸，明日(18日)本港天氣顯著轉涼，周三(19日)及周四(20日)市區最低氣溫在14度左右，新界部分地區寒冷。此外，受強烈東北季候風影響，風寒效應會較為明顯。市民請留意天氣變化，注意保暖，並多關顧長者及慢性病患者。 署理助理台長謝淑媚提醒市民、要準備適當的保暖措施。根據天文台初步分析以及世界各地氣候模式的預報，今年冬天華南的溫度是正常至偏高的機會較高，天文台預測今年冬天香港的氣溫是正常至偏高，但間中有可能出現寒冷天氣，預測今個冬天香港的寒冷天氣日數應是接近正常，大概是9至17天。

可採用「洋蔥式」穿衣方法 長者安居協會行政總裁王虹虹表示，未來數日氣溫驟降，長者要加倍注意健康和身體的變化，患有慢性呼吸系統疾病，更容易因天氣轉涼而病情惡化，同時建議長者在穿衣方面，可採用「洋蔥式」方法，即一層一層而每層不需要太厚，內層吸汗、中層保暖而外層防風防水，同時要注意為頸部、手腳及頭部保暖。

【07:45更新】天文台表示，東北季候風正影響廣東。此外，位於華中的一道冷鋒正逐漸向南移動，預料會在今晚至明日初時橫過廣東沿岸。本港地區今日天氣預測初時部分時間多雲。日間大致天晴及乾燥，市區最高氣溫約27度，新界再高兩三度。吹和緩東至東北風。晚上漸轉多雲，吹清勁北風，離岸及高地間中吹強風。

天文台展望明日顯著轉涼，風勢頗大。星期三市區氣溫下降至14度左右，新界部分地區寒冷。本周後期天色逐漸好轉，日間非常乾燥，氣溫逐步回升，但早上仍然清涼。天文台又指，一道冷鋒會在今晚至明日初時橫過廣東沿岸，受隨後的強烈東北季候風及一道廣闊雲帶影響，本周中期該區風勢頗大，天氣顯著轉涼，內陸地區寒冷。預料廣闊雲帶會在本周後期轉薄，同時東北季候風亦逐步緩和，華南地區天色好轉，氣溫逐漸回升，但早上仍然清涼。受乾燥的季候風補充持續影響，下周初華南普遍晴朗，日夜溫差頗大。