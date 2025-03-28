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2025-03-28 11:55:00

天氣｜冷鋒將至天文台調低周末氣溫預測　料明日低見15度 (更新)

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冷鋒將至，午夜降至最低21度，料明日低見17度。(資料圖片)

冷鋒將至，午夜降至最低21度，料明日低見17度。(資料圖片)

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【11:55更新】現時位於廣東內陸至東部沿岸的一道冷鋒會在今日(28日)黃昏至晚間橫過珠江口一帶。本港今日有幾陣驟雨，稍後局部地區亦可能有雷暴。受冷鋒隨後的東北季候風影響，今晚天氣顯著轉涼，週末期間有幾陣雨，市區最低氣溫在15、16度左右，新界再低兩三度。市民請留意天氣變化，注意保暖。

【07:41更新】天文台發出特別天氣提示，指現時位於華南北部的一道冷鋒會在今日移近華南沿岸。本港今日有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光及炎熱，下午稍後局部地區亦可能有雷暴。隨著冷鋒在今晚橫過沿岸地區，受隨後的東北季候風影響，市區氣溫會於今日稍後由最高約29度顯著下降至星期六(29)17度，新界再低兩三度。由於在一日左右時間降溫顯著，呼籲市民請留意天氣變化，注意保暖。

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受隨後的東北季候風影響，市區氣溫會於今日稍後由最高約29度顯著下降至星期六(29日)約17度，新界再低兩三度。(香港天文台)

受隨後的東北季候風影響，市區氣溫會於今日稍後由最高約29度顯著下降至星期六(29日)約17度，新界再低兩三度。(香港天文台)

天文台表示，一股偏南氣流正影響廣東沿岸，本港今早能見度頗低，港內的能見度降至2000米左右，而橫瀾島的能見度更降至500米以下。此外，預料現時位於華南北部的一道冷鋒會在今晚橫過沿岸地區。本港地區今日天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨。初時能見度頗低，日間短暫時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約29度，新界再高一兩度。吹輕微至和緩偏南風，下午稍後局部地區可能有雷暴，今晚轉吹和緩至清勁東北風，氣溫下降至午夜最低約21度。

天文台展望週末至下周初早晚清涼，市區最低氣溫在15度左右，新界再低兩三度。(香港天文台)
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