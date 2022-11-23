天氣｜冷鋒將至　下周五或跌至14度 (更新)

根據最新「九天天氣預報」，天文台指一股清勁至強風程度的東北季候風會在明日繼續影響廣東沿岸，本港今周中後期大致多雲有雨，下周一(28日)至周三(30日)部分時間有陽光，氣溫溫暖，至下周三(30日)受強烈東北季候風影響，下午6時起氣溫顯著下降至18度，至下周四(12月1日)市區早上氣溫約15至16度，下周五(12月2日)早上相當清涼，介乎14至18度。

天氣｜今日有驟雨及局部地區有雷暴 最高氣溫約24度

【08:48更新】天文台表示，高空擾動正為廣東及南海北部帶來驟雨。同時，一股清勁至強風程度的東北季候風亦影響該區。本港地區今日天氣預測多雲，有驟雨及局部地區有雷暴。最高氣溫約24度。吹和緩至清勁東至東北風，離岸間中吹強風。今日的最高紫外線指數大約是3，強度屬於中等。展望星期四仍有驟雨，風勢頗大。本周後期驟雨逐漸減少。

天文台又指，一股清勁至強風程度的東北季候風會在今明兩日影響廣東沿岸。同時，高空擾動會為該區及南海北部帶來驟雨及雷暴。隨著高空擾動遠離，本周後期廣東沿岸驟雨逐漸減少。下周初該區風勢微弱，天色好轉，日間相當溫暖。預料受強烈東北季候風影響，下週中後期華南氣溫顯著下降。