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2024-01-19 15:38:00

天氣｜周日起一連5日寒冷　下周二、三市區最低8度　新界嚴寒 (更新)

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今日最高約25度，料渣馬當日路面或較濕滑。(資料圖片)

天氣｜周日起一連5日寒冷，下周二市區最低8度，新界嚴寒。(資料圖片)

【15:15更新】本港天氣再度轉冷！天文台指一道冷鋒會在明晚至星期日早上橫過廣東沿岸，本港氣溫顯著下降，下周初至中期華南天氣進一步轉冷，新界嚴寒。

天文台稱，本港明日日間相當溫暖，惟晚上北風增強，星期日早上顯著轉涼。下星期一稍後進一步轉冷，星期二及星期三風勢頗大及有幾陣雨，市區最低氣溫降至約8度，新界嚴寒。

天氣｜下周二元朗早上7度    上水天水圍屯門得8度

據天文台自動分區天氣預報顯示，本港地區下周二早上8時天氣寒冷，多區氣溫10度以下，元朗、八鄉得7度；上水、天水圍、屯門、西貢、馬鞍山、大埔8度，九龍、香港島、將軍澳得9度；打鼓嶺跌到5度。

至於本港今日下午天晴及溫暖，今晚漸轉多雲。吹和緩偏東風，氣溫介乎19度以25度之間。

本港地區下周二早上天氣寒冷，多區氣溫跌至10度以下。

本港地區下周二早上天氣寒冷，多區氣溫跌至10度以下。(天文台網頁截圖)

天氣｜今日最高約25度　料渣馬周日路面或較濕滑

【08:33更新】天文台表示，一股偏東氣流正影響廣東沿岸。本港地區今日天氣預測大致天晴，日間溫暖，最高氣溫約25度。稍後漸轉多雲。吹和緩偏東風。香港馬拉松將於星期日舉行。天文台說，當日天氣未算寒冷，但冷鋒過境時會為沿岸地區帶來一兩陣雨，若果雨勢持續，早上的路面可能較濕滑，提醒跑手留意。展望明日日間相當溫暖。星期日北風增強，氣溫顯著下降。隨後一兩日天氣進一步轉冷，星期二及星期三市區最低氣溫降至約9度左右，新界再低幾度。

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天文台又指，影響廣東沿岸的偏東氣流會在今明兩日稍為緩和，該區日間溫暖。預料一道冷鋒會在明晚至星期日早上橫過華南沿岸，星期日該區氣溫顯著下降。受強烈冬季季候風及高空擾動影響，下周初至中期華南氣溫進一步下降，多雲及有幾陣雨，華南部分地區天氣嚴寒。

本港周日起一連五日寒冷，市區最低氣溫降至約8度，新界嚴寒。(天文台網頁截圖)

本港周日起一連五日寒冷，市區最低氣溫降至約8度，新界嚴寒。(天文台網頁截圖)

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