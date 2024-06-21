天氣｜夏至連日酷熱後會打風？天文台咁講

今日(21日)是二十四節氣中的「夏至」，天文台指受副熱帶高壓脊影響，廣東地區未來一兩日持續天晴及酷熱，預料市區最高氣溫高達33至34度。對於酷熱之後會否打風，天文台在最新一篇「天氣隨筆」中表示，電腦模式對於南海中北部的廣闊低壓槽上是否有低壓區甚至熱帶氣旋生成仍未有共識，若廣闊低壓槽發展成低壓區或熱帶氣旋，會在下周初大致移向海南島至北部灣一帶。
天文台：各電腦模式暫未有共識 仍有變數
天文台指，熱帶氣旋馬力斯在5月30日為今年風季揭開序幕，而低壓槽及活躍西南季候風在6月上半月多次為華南帶來暴雨及狂風雷暴，隨者副熱帶高壓脊在本周逐漸影響中國東南沿岸，廣東驟雨減少，天氣轉為酷熱，預料今起三日廣東地區普遍晴朗，天氣持續酷熱。
文章續指，現時南海的水溫較高，可以為廣闊低壓槽的發展提供充足能量，但較大的垂直風切變暫時不太有利熱帶氣旋的生成。即使該廣闊低壓槽有所發展，若副熱帶高壓脊維持相當強度，使低壓槽位置偏西，較為接近中南半島陸地，則其進一步發展空間有限。
文章說，目前各電腦模式對於下周初南海是否有熱帶氣旋生成仍未有共識。歐洲電腦模式預測該低壓槽會發展成廣闊低壓區，而美國電腦模式更預測它會增強為熱帶氣旋，但韓國電腦模式及人工智能電腦模式「盤古」則預測廣闊低壓槽不會進一步發展。
天文台認為，從氣候角度來看，6月中下旬副熱帶高壓脊逐漸向西伸展，覆蓋南海北部及中國東南部，若這段時間南海有熱帶氣旋生成，它有機會受副熱帶高壓脊西南側的引導氣流影響，大致移向海南島至北部灣一帶。綜觀而言，下周初南海的廣闊低壓槽會否有熱帶氣旋發展仍有變數，但與其相關的雷雨區會影響華南沿岸，屆時該區驟雨增多。