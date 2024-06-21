天氣｜夏至連日酷熱後會打風？天文台咁講

天文台指，熱帶氣旋馬力斯在5月30日為今年風季揭開序幕，而低壓槽及活躍西南季候風在6月上半月多次為華南帶來暴雨及狂風雷暴，隨者副熱帶高壓脊在本周逐漸影響中國東南沿岸，廣東驟雨減少，天氣轉為酷熱，預料今起三日廣東地區普遍晴朗，天氣持續酷熱。

天文台：各電腦模式暫未有共識 仍有變數

天文台：各電腦模式暫未有共識 仍有變數

天文台：各電腦模式暫未有共識 仍有變數

天文台：各電腦模式暫未有共識 仍有變數

文章續指，現時南海的水溫較高，可以為廣闊低壓槽的發展提供充足能量，但較大的垂直風切變暫時不太有利熱帶氣旋的生成。即使該廣闊低壓槽有所發展，若副熱帶高壓脊維持相當強度，使低壓槽位置偏西，較為接近中南半島陸地，則其進一步發展空間有限。

文章說，目前各電腦模式對於下周初南海是否有熱帶氣旋生成仍未有共識。歐洲電腦模式預測該低壓槽會發展成廣闊低壓區，而美國電腦模式更預測它會增強為熱帶氣旋，但韓國電腦模式及人工智能電腦模式「盤古」則預測廣闊低壓槽不會進一步發展。