天氣｜大埔區新界北區雨勢特別大　大埔北區及荃灣雨量料錄逾100毫米(持續更新)

【16:40更新】天文台更新特別天氣提示，下午本港多處地區錄得超過30毫米雨量，而大埔、北區及荃灣的雨量更超過100毫米。預料未來數小時珠江口一帶仍有雷雨發展。預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。呼籲市民請保持警惕並繼續留意天氣變化。

【16:30更新】天文台於下午4時30分取消黃色暴雨警告信號。

【15:15更新】天文台更新特別天氣提示，指活躍的西南季候風正為廣東沿岸帶來大驟雨及雷暴，過去一兩小時，新界雨勢頗大，多處地區錄逾30毫米雨量，大埔、北區及荃灣更超過80毫米，預料本港短期內仍受大驟雨及狂風雷暴影響，並有可能出現嚴重水浸。

【14:40更新】天文台更新特別天氣提示，指大埔區及新界北區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。

【14:10更新】天文台發出特別天氣提示，指活躍的西南季候風正為廣東沿岸帶來大驟雨及雷暴。下午本港多處地區錄得超過30毫米雨量，大埔及荃灣的雨量更超過50毫米。預料短期內本港仍然會受大驟雨影響。呼籲市民請保持警惕，並繼續留意天氣變化。

【13:00更新】天文台於下午12時55分發出黃色暴雨警告信號。雷暴警告有效時間至今日下午3時30分。

【12:30更新】天文台發出特別天氣提示，指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，呼籲市民應提高警覺。

【11:44更新】天文台表示，雷暴警告有效時間至今日下午1時30分，預料香港有局部地區雷暴。

【10:14更新】天文台表示，雷暴警告有效時間至今日中午12時正。

【09:04更新】天文台表示，雷暴警告現正生效，有效時間至今日上午10時30分。黃色暴雨警告信號已於8時10分取消。但天文台呼籲，市民仍須警覺有關河道氾濫可能帶來的危險。

天文台發出特別天氣提示，預料猛烈陣風吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。在上午6時40分左右，流浮山錄得每小時超過90公里的猛烈陣風。