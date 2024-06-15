天氣｜大埔雨勢特別大料錄70毫米雨量　或出現嚴重水浸(持續更新)

【14:10更新】天文台發出特別天氣提示，指活躍的西南季候風正為廣東沿岸帶來大驟雨及雷暴。下午本港多處地區錄得超過30毫米雨量，大埔及荃灣的雨量更超過50毫米。預料短期內本港仍然會受大驟雨影響。呼籲市民請保持警惕，並繼續留意天氣變化。 【13:00更新】天文台於下午12時55分發出黃色暴雨警告信號。雷暴警告有效時間至今日下午3時30分。 【12:30更新】天文台發出特別天氣提示，指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，呼籲市民應提高警覺。 【11:44更新】天文台表示，雷暴警告有效時間至今日下午1時30分，預料香港有局部地區雷暴。 【10:14更新】天文台表示，雷暴警告有效時間至今日中午12時正。 【09:04更新】天文台表示，雷暴警告現正生效，有效時間至今日上午10時30分。黃色暴雨警告信號已於8時10分取消。但天文台呼籲，市民仍須警覺有關河道氾濫可能帶來的危險。 天文台發出特別天氣提示，預料猛烈陣風吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。在上午6時40分左右，流浮山錄得每小時超過90公里的猛烈陣風。

天文台表示，與活躍西南季相關的強雷雨區正影響珠江口一帶。本港地區今日天氣預測大致多雲，有驟雨及強烈狂風雷暴，初時雨勢頗大。日間最高氣溫約31度。吹和緩至清勁西南風，初時離岸及高地間中吹強風。