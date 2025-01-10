天氣｜大帽山清晨錄得3.3度　周末新界內陸及高地或有結霜現象

寒冷天氣警告，以及紅色火災危險警告現正生效。天文台表示，受一股強烈冬季季候風影響，預料今早本港氣溫顯著下降，今日及未來一兩日早上持續寒冷，市區氣溫在11、12度左右，新界部分地區及高地嚴寒，而且高地間中吹強風，風寒效應較明顯。週末期間由於天朗氣清，晚間輻射冷卻頗為顯著，新界內陸地區及高地有機會出現結霜現象。天文台呼籲市民請注意保暖，並多關顧長者及慢性病患者。大帽山清晨約5時半時錄得最低3.3度；大老山及昂坪分別錄得7度及7.1度。

天文台指，一股強烈冬季季候風正影響廣東。本港方面，今早多處地區氣溫降至12度或以下。本港地區今日天氣預測大致天晴及乾燥。早上寒冷。日間最高氣溫約17度。吹和緩至清勁北至東北風，初時離岸及高地間中吹強風。

天文台展望未來一兩日早上持續寒冷，市區氣溫在11度左右，新界部分地區及高地嚴寒，大致天晴及乾燥，日夜溫差頗大。星期一早上仍然相當清涼。下周初至中期氣溫回升。天文台又指，受一股強烈冬季季候風影響，未來一兩日華南沿岸早上持續寒冷，該區天晴乾燥，內陸地區早晚嚴寒，日夜溫差頗大。隨著該季候風在下周初被一股偏東氣流取代，廣東沿岸雲量稍為增多，日間氣溫回升，但早上仍然相當清涼。預料一股東北季候風會在下周中後期影響廣東。