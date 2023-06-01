天氣｜大澳錄得每小時約100公里猛烈陣風　本港境內錄逾1萬次雲對地閃電

雷暴警告現正生效。 天文台發出特別天氣提示，預料猛烈陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。 在上午6時20分左右，大澳錄得每小時約100公里的猛烈陣風。天文台又發出局部地區大雨提示，指離島區的坪洲及屯門區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。

天文台指，受廣東內陸南移的強雷雨區影響，今早本港多處地區錄得超過30毫米雨量，而屯門及西貢更錄得超過50毫米。同時，香港境內錄得超過10,000次雲對地閃電。本港地區今日天氣預測大致多雲，有驟雨及強烈狂風雷暴，早上雨勢有時頗大。下午短暫時間有陽光及酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。吹輕微至和緩西至西南風。展望未來兩三日有幾陣驟雨。明日天氣酷熱，局部地區有雷暴。