天氣｜天文台下午發出寒冷天氣警告　料明日10度周日跌至8度 (更新)

【16:28更新】天文台在下午4時20分發出寒冷天氣警告，預測本港未來數天天氣寒冷。明日顯著轉冷，晚上市區氣溫下降至約10度，新界及高地再低幾度，呼籲市民應注意保暖，多穿禦寒衣物，並應保持室內空氣流通。社署就提醒長者在天氣嚴寒下，要保重身體，並呼籲其親友和鄰居多關心及慰問體弱長者的身體狀況，尤其是獨居長者。有需要時可致電社署熱線2343 2255求助。

天文台指，一股強烈冬季季候風會在今晚抵達沿岸地區，同時一道廣闊雲帶正為廣東帶來有雨的天氣，預料本港風勢增強，氣溫開始逐步下降，明日顯著轉冷，高地及離岸風勢達烈風程度，周日(18日)及下周一(19日)市區氣溫降至約8至9度，新界再低幾度，風勢仍然頗大，天晴及非常乾燥。

單車節周日舉行 主辦方籲選手帶齊保暖裝備

天文台署理高級科學主任林學賢今早(16日)表示，稍後將發出寒冷天氣警告，又指過去一周的天氣預報圖，均穩定預測一股冷空氣將於周末抵達香港，山上或較高的地方，風力將達至強風甚至烈風程度，呼籲行山人士小心。

另外，香港單車節將於周日舉行，主辦單位旅發局說由於當日天氣寒冷、風勢頗大，活動開始前會測量風速，決定是否需要改動路線，如有更改，會在現場廣播及設有指示，沿途救護站會提供保溫毯等物品，建議帶齊足夠保暖裝備。