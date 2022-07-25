天氣｜天文台下午錄35.8度　年內7破35度創歷年最多(更新)

【18:00】本港天氣酷熱，天文台fb表示，其總部下午錄得35.8度，是今年第七日超過35.0度，打破1884年以來的年度紀錄，成為35.0度或以上日數最多的一年。

天文台預計，酷熱天氣到下周初仍然持續，來緊一兩日市區氣溫可達35度以上，新界會再高兩三度，呼籲市民盡量避免長時間曝曬，戶外工作的人士需注意防曬以及多飲水。

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【08:48】酷熱天氣警告繼續現正生效。本港受持續高溫天氣影響，市民應提高警惕，慎防中暑或因酷熱而引起不適，並需留意身體狀況。若出現頭暈、頭痛、噁心、氣促及神志不清等徵狀，應立刻休息和求助，並儘快求醫。