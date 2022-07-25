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2022-07-25 18:00:00

天氣｜天文台下午錄35.8度　年內7破35度創歷年最多(更新)

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酷熱天氣警告生效，今日最高約36度新界再高兩三度。(資料圖片)

酷熱天氣警告生效，今日最高約36度新界再高兩三度。(資料圖片)

【18:00】本港天氣酷熱，天文台fb表示，其總部下午錄得35.8度，是今年第七日超過35.0度，打破1884年以來的年度紀錄，成為35.0度或以上日數最多的一年。

天文台預計，酷熱天氣到下周初仍然持續，來緊一兩日市區氣溫可達35度以上，新界會再高兩三度，呼籲市民盡量避免長時間曝曬，戶外工作的人士需注意防曬以及多飲水。

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【08:48】酷熱天氣警告繼續現正生效。本港受持續高溫天氣影響，市民應提高警惕，慎防中暑或因酷熱而引起不適，並需留意身體狀況。若出現頭暈、頭痛、噁心、氣促及神志不清等徵狀，應立刻休息和求助，並儘快求醫。

天文台下午近6時錄得多區超過30度。(天文台網頁截圖) 天文台總部下午錄得35.8度，今年7破35度高溫，創歷年最多。(fb圖)

天文台表示，副熱帶高壓脊支配，華南普遍晴朗，本港地區今日天氣預測天晴酷熱。市區最高氣溫約36度，新界再高兩三度，吹輕微至和緩西南風。今日的最高紫外線指數大約是11，強度屬於極高。天文台又指，副熱帶高壓脊會在7月餘下時間為華南帶來持續晴朗及酷熱的天氣。

天文台又指，副熱帶高壓脊會在7月餘下時間為華南帶來持續晴朗及酷熱的天氣。(香港天文台)

天文台又指，副熱帶高壓脊會在7月餘下時間為華南帶來持續晴朗及酷熱的天氣。(香港天文台)

衞生署衞生防護中心提醒市民，特別是進行戶外活動的人士，天氣酷熱，應採取適當措施，預防中暑及曬傷。若出現頭暈、頭痛、噁心、氣促、神志不清等病徵，應立刻休息和求助，並盡快求醫。

預防中暑措施：

  • 穿着淺色、寬鬆及通爽的衣物，減少吸熱，方便排汗及散熱

  • 避免做劇烈運動或作長程的登山或遠足等活動，高溫、出汗及疲乏均會增加身體的負荷

  • 戶外活動宜安排在早上或下午較後時間進行

  • 在室內應盡量打開窗戶，利用風扇或冷氣保持通爽涼快

  • 不應留在停泊的汽車內

  • 盡量安排在較涼快的時間工作，若必須在炎熱環境下工作，盡可能在工作地點加設遮蔭，開始工作後，循序漸進調整工作步伐，並適時在蔭涼處休息，恢復體力

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