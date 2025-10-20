天氣｜天文台下午5時20分發出三號強風信號 (更新)

【12:00更新】 隨著風神逐漸靠近廣東沿岸，天文台會在今日(20日)下午5時20分直接發出三號強風信號，取代強烈季候風信號。在風神及季候風的共同影響下，明日及星期三初時雨勢較為頻密，未來兩三日風勢持續頗大，市區氣溫顯著下降至19度左右，新界再低兩三度。

受天文大潮、東北季候風及風神的共同影響，本週連續數晚在漲潮時部分沿岸低窪地區可能出現水浸。其中明日至星期四晚上維多利亞港的水位會上升至海圖基準面以上3米左右。市民請留意天文台的最新天氣消息。

【11:00更新】熱帶氣旋風神現時位於南海中北部、本港800公里範圍內，天文台表示考慮在今日下午5時至7時直接發出三號強風信號，取代強烈季候風信號。

天文台署理高級科學主任沈志泰今早在電台節目說，受東北季候風影響，本港今早普遍地區氣溫下降大約兩度，因為風神與東北季候風有共同效應，現時本港的風勢較大，到明天風神便會轉往西南方向移動，具體轉向地點和時間，仍然存在變數，要視乎當時季候風所產生的影響。

他表示季候風對風神的影響之一是移動路徑，預料明天風神將移至香港南面，但速度會較慢，風勢可能會開始減弱。預料隨著風神靠近廣東沿岸，本港會開始受其環流影響，今日稍後會有幾陣雨，明天雨勢會漸轉頻密。華南沿岸和南海北部風勢會較大，並且持續。他又說，季候風與熱帶氣旋同時影響廣東沿岸的情況，4年前都曾經發生，當時本港都是先受季候風影響，隨著熱帶氣旋靠近，就直接發出三號信號。至於今次改發更高信號的機會有多大，就要視乎多個因素，包括風神的強度變化，烈風區與本港的距離，轉向的情況等，天文台會一直作出評估。

