天氣｜天文台下調明日氣溫預測至10度　邊個地區早上僅6度及7度？(更新)

【17:10更新】 天文台下午更新明日天氣預測，指一股冷鋒正為廣東帶來寒冷天氣，預料本港明日(17日)最低氣溫由11度進一步低見10度，最高16度，天氣寒冷，大致多雲及乾燥，日間部分時間有陽光，直至周三(18日)早上天氣仍然寒冷，本周中後期大致天晴，除夕(21日)及年初一(22日)氣溫稍為回升，氣溫介乎15度至21度之間，但隨後年初二及年初三早上轉為清涼。

本港多個地區明早氣溫跌至10度或以下，當中打鼓嶺6度，上水及石崗只有7度。(天文台網頁截圖)

根據天文台自動分區天氣預報，明日早上7時，本港多個地區氣溫跌穿10度以下，其中打鼓嶺6度；上水及石崗7度；天水圍及大埔8度；馬鞍山、西頁及將軍澳等9度；至於葵涌、九龍及香港島市區氣溫僅得10左右。

天氣｜今日普遍較昨日低8至10度 各區降至12度或以下

【08:20更新】強烈季候風信號、寒冷天氣警告以及紅色火災危險警告現正生效。天文台指，本港今早天氣寒冷，各區氣溫降至12度或以下，普遍較昨日低8至10度，下午本港市區氣溫維持在12度左右，新界再低一兩度，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約15度，晚間市區最低氣溫約10度，新界再低兩三度。

天文台稱，冬季季候風會在未來一兩日為廣東帶來寒冷及乾燥的天氣。受季候風持續影響，本周後期廣東沿岸天色大致良好，但早上仍然相當清涼。