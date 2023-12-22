熱門搜尋:
彩虹邨重建 冬至 聖誕節2023 天氣 工展會2023 萬千星輝頒獎典禮2023 新資本投資者入境計劃 甘肅地震 MIRROR 黎智英 周海媚 恒生指數 李家超 叱咤2023 日圓匯率 交稅 肺炎支原體 姜濤 尹光 新聞女王 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 冬天 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-12-22 10:40:00

天氣｜天文台今早錄最低8.6度　入冬以來最凍　大帽山低見零下1.6度 (更新)

分享：
強烈季候風信號、紅色火災危險警告，以及寒冷天氣警告現正生效。(資料圖片)

強烈季候風信號、紅色火災危險警告，以及寒冷天氣警告現正生效。(資料圖片)

【10:43更新】新增今早天文台錄得最低氣溫8.6度

今日(22日)是冬至，本港各區氣溫顯著寒冷。天文台指，強烈冬季季候風正為華南沿岸帶來寒冷及乾燥的天氣今早天文台錄得最低氣溫8.6度，是入冬以來的最低紀錄。同時，大帽山今早錄得最低氣溫零下1.6度，是該站自1996年有記錄以來12月的第6低氣溫。

天文台預測本港今日地區最低氣溫約8度，日間最高氣溫約12度，天氣寒冷，大致多雲及乾燥，吹和緩至清勁北風，初時離岸高地吹強風。天文台展望周末期間及聖誕節持續寒冷，天氣乾燥。下周中期氣溫逐漸回升。

大帽山清晨錄得負1.4度，料週末期間及聖誕節持續寒冷。(香港天文台)

大帽山清晨錄得負1.4度，料週末期間及聖誕節持續寒冷。(香港天文台)

香港市區最凍紀錄、香港落雪紀錄及2016冰封大帽山（am730製圖） 香港市區最凍紀錄、香港落雪紀錄及2016冰封大帽山（am730製圖） 香港市區最凍紀錄、香港落雪紀錄及2016冰封大帽山（am730製圖） 香港市區最凍紀錄、香港落雪紀錄及2016冰封大帽山圖輯（am730製圖） 香港市區最凍紀錄、香港落雪紀錄及2016冰封大帽山圖輯（am730製圖） 香港市區最凍紀錄、香港落雪紀錄及2016冰封大帽山圖輯（am730製圖）

天氣｜大帽山清晨錄得負1.4度　料週末期間及聖誕節持續寒冷

【08:00更新】強烈季候風信號、紅色火災危險警告，以及寒冷天氣警告現正生效。天文台表示，強烈冬季季候風正為華南沿岸帶來寒冷及乾燥的天氣。同時，一道雲帶正覆蓋該區。清晨4時許，市區錄得氣溫攝氏79度，大帽山更錄得負1.4度低溫，至早上7時半，大帽山錄得攝氏2.7度，大老山錄得2.5度。

本港地區今日天氣預測天氣寒冷。大致多雲及乾燥。日間最高氣溫約12度。吹和緩至清勁北風，離岸及高地吹強風。展望週末期間及聖誕節持續寒冷，天氣乾燥。下周中期氣溫逐漸回升。天文台又指，冬季季候風會在未來兩三日持續為華南沿岸地區帶來寒冷及乾燥的天氣。下周初該區天色大致晴朗。隨著季候風緩和，下周中期氣溫逐漸回升。

Ad Block
天文台展望週末期間及聖誕節持續寒冷，天氣乾燥。下周中期氣溫逐漸回升。(香港天文台)

天文台展望週末期間及聖誕節持續寒冷，天氣乾燥。下周中期氣溫逐漸回升。(香港天文台)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受