天氣｜天文台今早錄最低8.6度　入冬以來最凍　大帽山低見零下1.6度 (更新)

【10:43更新】新增今早天文台錄得最低氣溫8.6度
今日(22日)是冬至，本港各區氣溫顯著寒冷。天文台指，強烈冬季季候風正為華南沿岸帶來寒冷及乾燥的天氣。今早天文台錄得最低氣溫8.6度，是入冬以來的最低紀錄。同時，大帽山今早錄得最低氣溫零下1.6度，是該站自1996年有記錄以來12月的第6低氣溫。
天文台預測本港今日地區最低氣溫約8度，日間最高氣溫約12度，天氣寒冷，大致多雲及乾燥，吹和緩至清勁北風，初時離岸高地吹強風。天文台展望周末期間及聖誕節持續寒冷，天氣乾燥。下周中期氣溫逐漸回升。
天氣｜大帽山清晨錄得負1.4度 料週末期間及聖誕節持續寒冷
【08:00更新】強烈季候風信號、紅色火災危險警告，以及寒冷天氣警告現正生效。天文台表示，強烈冬季季候風正為華南沿岸帶來寒冷及乾燥的天氣。同時，一道雲帶正覆蓋該區。清晨4時許，市區錄得氣溫攝氏7至9度，大帽山更錄得負1.4度低溫，至早上7時半，大帽山錄得攝氏2.7度，大老山錄得2.5度。
本港地區今日天氣預測天氣寒冷。大致多雲及乾燥。日間最高氣溫約12度。吹和緩至清勁北風，離岸及高地吹強風。展望週末期間及聖誕節持續寒冷，天氣乾燥。下周中期氣溫逐漸回升。天文台又指，冬季季候風會在未來兩三日持續為華南沿岸地區帶來寒冷及乾燥的天氣。下周初該區天色大致晴朗。隨著季候風緩和，下周中期氣溫逐漸回升。