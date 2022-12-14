天氣｜天文台今早錄11.5度成入冬最低　周末周日降至10度或以下 (更新)

本港近日天氣轉涼，寒冷天氣警告亦正在生效。天文台指，受東北季候風補充及一道廣闊雲雨帶影響，廣東沿岸天氣寒冷，今早錄得最低氣溫11.5度，是入冬以來最低的氣溫，當中新界氣溫更降至最低約10度。
本港地區下午及今晚天氣預測大約寒冷、密雲、有幾陣雨，吹和緩至清勁北風，初時離岸間中吹強風，展望明日仍有幾陣雨，早上寒冷，周五(16日)晚上北風增強，周末進一步轉冷，星期日及下星期一市區氣溫降至10度以下，新界再低幾度，天色良好及乾燥。
天氣｜今早市區普遍降至12度或以下 昂坪錄得6.7度
【08:16更新】寒冷天氣警告生效。今早市區氣溫普遍降至12度或以下，新界再低一兩度。昂坪錄得只有6.7度，大帽山得7.3度，山頂得8.7度。天文台表示，一股東北季候風補充正逐漸影響華南沿岸。同時，一道廣闊雲雨帶正為廣東沿岸地區帶來幾陣雨。本港地區今日天氣預測天氣寒冷。密雲，有幾陣雨。日間氣溫徘徊在13度左右。吹和緩至清勁北風，初時離岸間中吹強風。今日的最高紫外線指數大約是3，強度屬於中等。展望未來一兩日仍然相當清涼及有幾陣雨。周末期間北風增強，天氣顯著轉冷，星期日及星期一市區氣溫降至十度以下，新界再低幾度，天色良好及乾燥。
天文台又指，受東北季候風補充及一道雨帶影響，今明兩日廣東沿岸地區天氣寒冷。預料一股強烈冬季季候風會在星期五晚間抵達華南沿岸，周末至下週初該區天氣進一步轉冷，風勢頗大，天色好轉。