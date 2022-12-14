天氣｜天文台今早錄11.5度成入冬最低　周末周日降至10度或以下 (更新)

本港近日天氣轉涼，寒冷天氣警告亦正在生效。天文台指，受東北季候風補充及一道廣闊雲雨帶影響，廣東沿岸天氣寒冷，今早錄得最低氣溫11.5度，是入冬以來最低的氣溫，當中新界氣溫更降至最低約10度。

本港地區下午及今晚天氣預測大約寒冷、密雲、有幾陣雨，吹和緩至清勁北風，初時離岸間中吹強風，展望明日仍有幾陣雨，早上寒冷，周五(16日)晚上北風增強，周末進一步轉冷，星期日及下星期一市區氣溫降至10度以下，新界再低幾度，天色良好及乾燥。