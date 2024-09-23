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2024-09-23 15:53:00

天氣｜今早錄23.4度入秋以來最低　天文台：香港以南水域雨帶或未來一兩小時影響本港(更新)

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今早普遍較昨日低3至4度，今日最高約26度。(資料圖片)

今早普遍較昨日低3至4度，今日最高約26度。(資料圖片)

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【15:50更新】天文台發特別天氣提示，指香港以南水域的雨帶正向北移動，可能會在未來一兩小時影響本港，提醒市民提高警惕。

【15:10更新】受一股東北季候風影響，為本港今早(23日)帶來稍涼的天氣。天文台表示，早上錄得最低氣溫23.4度，是今年入秋以來的最低紀錄，當中上水、打鼓嶺、流浮山和石崗等更錄得低過22度，僅約21.8度至21.9度。

上水打鼓嶺流浮山不足22度

天台文預測現時位於南海北部的低壓槽，會在明日(24日)靠近廣東沿岸，本港繼續有驟雨，隨後兩三日驟雨會逐漸減少，部分時間有陽光，天氣回暖。

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天文台今早錄得最低氣溫23.4度，是今年入秋以來的最低紀錄。(天文台fb圖)

天文台今早錄得最低氣溫23.4度，是今年入秋以來的最低紀錄。(天文台fb圖)

天氣｜今早普遍較昨日低3至4度　今日最高約26度

【07:58更新】天文台表示，一股東北季候風正影響華南沿岸。本港方面，今早氣溫普遍較昨日低34度。同時，位於南海北部的廣闊低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。本港地區今日天氣預測多雲，有驟雨及幾陣雷暴，稍後雨勢有時較大。最高氣溫約26度。吹吹和至清勁北至東北風，離岸及高地間中吹強風。稍後轉吹偏東風。

天文台展望明日仍然有驟雨。本周中後期驟雨逐漸減少，天色較為明朗。天文台指，東北季候風會在今日影響廣東沿岸，該區風勢頗大，天氣稍涼。受南海北部的廣闊低壓槽影響，今明兩日華南沿岸有驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，低壓槽上亦可能有低壓區形成並靠近廣東沿岸。隨著該廣闊低壓槽減弱及高空反氣旋逐漸增強，本周中後期廣東沿岸驟雨減少，天色較為明朗。

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天文台展望明日仍然有驟雨。本周中後期驟雨逐漸減少，天色較為明朗。(香港天文台)

天文台展望明日仍然有驟雨。本周中後期驟雨逐漸減少，天色較為明朗。(香港天文台)

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