天氣｜今早錄23.4度入秋以來最低　天文台：香港以南水域雨帶或未來一兩小時影響本港(更新)

今早普遍較昨日低3至4度，今日最高約26度。(資料圖片)

【15:50更新】天文台發特別天氣提示，指香港以南水域的雨帶正向北移動，可能會在未來一兩小時影響本港，提醒市民提高警惕。

【15:10更新】受一股東北季候風影響，為本港今早(23日)帶來稍涼的天氣。天文台表示，早上錄得最低氣溫23.4度，是今年入秋以來的最低紀錄，當中上水、打鼓嶺、流浮山和石崗等更錄得低過22度，僅約21.8度至21.9度。

上水打鼓嶺流浮山不足22度

天台文預測現時位於南海北部的低壓槽，會在明日(24日)靠近廣東沿岸，本港繼續有驟雨，隨後兩三日驟雨會逐漸減少，部分時間有陽光，天氣回暖。