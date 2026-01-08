天氣｜天文台再發霜凍警告 大埔粉嶺今早現白霜(有片)

【16:35更新】天文台於下午4時30分再度發出霜凍警告，提醒明早新界內陸可能出現地面霜。天文台今日在社交平台發文，指今早在大埔、粉嶺等地都有市民拍攝到結霜情況，又表示由於今晚風勢更弱，輻射冷卻尤其明顯，明日早上新界部分地區氣溫顯著較低。
相對濕度一度僅17% 天文台 : 平1984年以來1月最低紀錄
冬季季候風正為廣東沿岸帶來非常乾燥及晴朗的天氣。截至下午4時，天文台錄得的相對濕度曾下降至百分之十七，是天文台總部自1984年設置自動氣象站以來一月份的最低紀錄。本港地區今晚天氣預測天晴及非常乾燥，明早寒冷，市區最低氣溫約12度，新界部分地區氣溫顯著較低。日間最高氣溫約19度。吹和緩東北風。
紅色火災危險警告、寒冷天氣警告及霜凍警告現正生效。天文台表示，冬季季候風正影響廣東沿岸。本港今早寒冷，市區氣溫下降至11、12度左右，而由於天朗氣清，新界部分地區輻射冷卻尤其明顯，氣溫更降至7度或以下。本港地區今日天氣預測天晴。早上寒冷。日間非常乾燥，最高氣溫約17度。吹和緩北至東北風，初時離岸風勢間中清勁。
天文台展望明日天晴及非常乾燥，早上仍然寒冷。週末期間氣溫稍為回升，但早上天氣清涼。下周初部分時間有陽光及乾燥。天文台又指，受乾燥的冬季季候風持續影響，今明兩日廣東普遍晴朗，早上寒冷。隨著季候風在週末稍為緩和，華南氣溫略為回升，早上仍然清涼。預料一股偏東氣流會在下週初影響華南沿岸，該區風勢頗大。而乾燥的東北季候風會在下週中期為廣東沿岸帶來普遍晴朗的天氣。