天氣｜天文台再發霜凍警告 大埔粉嶺今早現白霜(有片)

【16:35更新】天文台於下午4時30分再度發出霜凍警告，提醒明早新界內陸可能出現地面霜。天文台今日在社交平台發文，指今早在大埔、粉嶺等地都有市民拍攝到結霜情況，又表示由於今晚風勢更弱，輻射冷卻尤其明顯，明日早上新界部分地區氣溫顯著較低。

相對濕度一度僅17% 天文台 : 平1984年以來1月最低紀錄

冬季季候風正為廣東沿岸帶來非常乾燥及晴朗的天氣。截至下午4時，天文台錄得的相對濕度曾下降至百分之十七，是天文台總部自1984年設置自動氣象站以來一月份的最低紀錄。本港地區今晚天氣預測天晴及非常乾燥，明早寒冷，市區最低氣溫約12度，新界部分地區氣溫顯著較低。日間最高氣溫約19度。吹和緩東北風。