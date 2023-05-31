天氣｜天文台再發「極端酷熱」天氣提示　黃色工作暑熱警告生效　上水元朗升穿34度 (更新)

天文台繼昨日首發「極端酷熱」天氣提示後，在今早(31日)10時15分再次發出「極端酷熱」天氣提示，提醒市民留意身體健康狀況，多補充水分及做足防暑措施。如感不適，應盡快求醫。現時酷熱天氣警告生效，受颱風瑪娃的外圍下沉氣流影響，天文台預測本港天氣極端酷熱，最高氣溫35度左右。

【08:45更新】黃色工作暑熱警告生效

勞工處在早上8時40分發出黃色工作暑熱警告，表示部分工作環境的熱壓力頗高。

酷熱天氣警告現正生效。 天文台發出特別天氣提示，提醒市民高溫天氣持續，應補充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要時儘快求醫。本港地區今日天氣預測部分時間有陽光及有煙霞。天氣酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高兩三度。下午及今晚有幾陣驟雨，局部地區有狂風雷暴。吹微風。展望未來一兩日持續酷熱，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。周末期間仍有幾陣驟雨。

天文台又指，颱風瑪娃的外圍下沉氣流正影響廣東。在上午8時，瑪娃集結在高雄之東南偏東約500公里，預料向北或東北偏北移動，時速約12公里，今日於台灣以東海域向偏北方向移動，隨後移向琉球群島一帶並逐漸減弱。受其外圍下沉氣流影響，未來一兩日華南沿岸天氣持續酷熱，但高溫觸發的驟雨及雷暴會影響該區。預料低壓槽會在周末期間至下周初為廣東沿岸及南海北部帶來幾陣驟雨。