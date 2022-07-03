天氣｜天文台取消所有熱帶氣旋警告信號

【3/7/2022 19:40更新】天文台在晚上7時40分，取消所有熱帶氣旋警告信號，並表示將短期內發出強烈季候風信號。

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【3/7/2022 14:10更新】天文台下午2時10分改發一號戒備信號。本港地區下午及今晚天氣預測，大致多雲，間中有驟雨及狂風，局部地區有雷暴。吹清勁偏南風，離岸及高地間中吹強風。海有湧浪。



天文台指，熱帶氣旋暹芭會在今明兩日橫過廣西及湖南並逐漸減弱。其相關外圍雨帶會在未來兩三日繼續為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。隨著高空反氣旋在本週中至後期增強，中國東南部天色逐漸好轉。此外，位於西北太平洋的熱帶氣旋艾利會在未來一兩日橫過東海，移向日本。

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【3/7/2022 11:00更新】三號強風信號仍然生效，天文台表示，過去1、2小時風勢稍為緩和，將視乎風力減弱程度，考慮在下午2時至6時改發一號戒備信號，或取消所有熱帶氣旋警告信號。而暹芭外圍雨帶仍會間中為本港帶來狂風驟雨，海面仍有大浪和湧浪，呼籲市民遠離岸邊和停止所有水上活動。

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【21:00更新】三號強風信號，現正生效，預料本港平均風速每小時41至62公里。在下午9時，強烈熱帶風暴暹芭集結在香港以西約360公里，即在北緯21.9度，東經110.7度附近，預料向西北移動，時速約16公里，橫過廣東西部內陸，並逐漸減弱。

隨著暹芭逐漸遠離，香港風勢會逐漸緩和，但本港仍普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風，三號強風信號會維持至明日（3日）早上4時。暹芭相關的外圍雨帶仍會間中為本港帶來狂風驟雨。海面仍有大浪和湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

在過去一小時，塔門、橫瀾島及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時62、62及53公里，最高陣風分別為每小時75、75及69公里。

【16:15更新】天文台在下午4時20分發出三號強風信號，取代八號東南烈風或暴風信號，預料本港平均風速每小時41至62公里。

在下午4時，颱風暹芭集結在香港之西南偏西約330公里，即在北緯21.5度，東經111.1度附近，預料向西北移動，時速約16公里，移入廣東西部內陸。

暹芭會進入內陸並逐漸減弱。隨著暹芭逐漸遠離香港，本港風力有所緩和。但本港仍普遍吹強風，離岸及高地仍間中吹烈風，三號強風信號會在今晚午夜前維持。

暹芭相關的外圍雨帶仍會間中為本港帶來狂風驟雨。海面仍有大浪和湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

在過去一小時，長洲、橫瀾島及塔門分別錄得的最高持續風速為每小時80、72及67公里，最高陣風分別為每小時94、88及81公里。

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【15:45更新】天文指：暹芭已經在廣東省茂名市電白區附近登陸，並逐漸遠離香港，本港風力正逐漸減弱。天文台會在下午5時前改發三號強風信號。

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【14:00更新】雷暴警告在下午2時取消。

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【13:45更新】天文台指，暹芭即將在湛江附近登陸，並逐漸遠離香港，本港風力會逐漸減弱。視乎本地風力減弱的程度，天文台會考慮在下午4時至8時期間改發三號強風信號。

所有日校今日停課

此外，教育局宣布，所有日校今日停課，如果天文台於下午5時前取消八號熱帶氣旋警告信號，夜校今日將恢復上課。

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【11:55更新】天文台在7月2日上午11時52分發出雷暴警告，有效時間至今日下午3時正，預料香港有狂風雷暴。

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【09:45更新】八號東南烈風或暴風信號現正生效。天文台表示，本港吹東南風，平均風速每小時63公里或以上。在上午10時，颱風暹芭集結在香港之西南約310公里，即在北緯20.7度，東經111.7度附近，預料向西北移動，時速約16公里，移向廣東西部沿岸。暹芭現正最接近香港，在本港西南300公里左右掠過。按照現時路徑，暹芭會在下午至黃昏在湛江附近登陸。

本港多處地區仍然吹烈風，離岸及高地間中吹暴風。暹芭的烈風區在下午初時仍會持續影響珠江口一帶。八號烈風或暴風信號將於下午4時前維持。與暹芭相關的雨帶會為珠江口一帶間中帶來大驟雨及猛烈陣風。在過去一小時，昂坪、長洲及塔門分別錄得的最高持續風速為每小時98、82及70公里，最高陣風分別為每小時136、98及82公里。

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