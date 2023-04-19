天氣｜天文台取消黃色暴雨警告信號 (持續更新)

【12:15更新】天文台取消黃雨警告
香港天文台於上午10時15分發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹，大雨亦可能引致山洪暴發。天文台呼籲市民做好預防措施，遠離河道。
天文台在11時10分表示，預料猛烈陣風繼續吹襲香港；如身處室外，請立刻到安全地方躲避。在上午11時05分，九龍天星碼頭錄得每小時約100公里的猛烈陣風。
天文台在12時15分表示，取消黃色暴雨警告信號。
天文台於上午8時45分發出特別天氣提示，指位於廣東西部的強雷雨帶正逐漸向東移動，預料會在未來一兩小時影響珠江口一帶，並可能帶來強陣風。呼籲市民應提高警惕。
天文台表示，一道低壓槽正影響華南。同時，位於廣東西部的一道強雷雨帶正向東移動。本港地區今日天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨。日間驟雨漸轉頻密及有狂風雷暴。最高氣溫約29度。吹和緩南至西南風，風勢有時疾勁。展望未來一兩日間中有驟雨及狂風雷暴。周末至下周初驟雨逐漸減少。
天文台又指， 現時位於華南北部的低壓槽會逐漸移近沿岸地區，並在未來一兩日為該區帶來驟雨及狂風雷暴。隨著低壓槽減弱，周末至下周初廣東沿岸驟雨減少，天色稍為好轉。預料一股東北季候風會在下周中期影響廣東沿岸。