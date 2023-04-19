天氣｜天文台取消黃色暴雨警告信號 (持續更新)

【12:15更新】天文台取消黃雨警告

香港天文台於上午10時15分發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹，大雨亦可能引致山洪暴發。天文台呼籲市民做好預防措施，遠離河道。

天文台在11時10分表示，預料猛烈陣風繼續吹襲香港；如身處室外，請立刻到安全地方躲避。在上午11時05分，九龍天星碼頭錄得每小時約100公里的猛烈陣風。

天文台在12時15分表示，取消黃色暴雨警告信號。